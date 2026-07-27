ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.. اليكم طقس اليومين المقبلين

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يسيطر طقس صيفي معتاد على مع نسبة رطوبة مرتفعة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية يوم الخميس بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، كما تنشط الرياح احيانا جنوب البلاد.معدلات درجات الحرارة لشهر : 24 و32، 23 و31، 18 و34.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: صاف اجمالاً مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل.الثلثاء: صافٍ الى قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وارتفاع في نسبة الرطوبة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحرّ، كما يتكوّن الضباب في الفترة المسائية فوق الجبال المتوسطة الارتفاع.الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وانخفاضها على الساحل، مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، كما يتشكّل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية وتنشط الرياح أحياناً جنوب البلاد.الخميس: قليل الغيوم مع نسبة رطوبة مرتفعة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال لتتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً بخاصة في المناطق الجنوبية.-الحرارة على الساحل من 25 الى 34 درجة، فوق الجبال من 16 الى 28 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و40 كم/س.-الانقشاع: متوسط.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.