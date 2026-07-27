تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.. اليكم طقس اليومين المقبلين

Lebanon 24
27-07-2026 | 03:52
A-
A+
ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.. اليكم طقس اليومين المقبلين
ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.. اليكم طقس اليومين المقبلين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان مع نسبة رطوبة مرتفعة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية يوم الخميس بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، كما تنشط الرياح احيانا جنوب البلاد.
Advertisement

معدلات درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت 24 و32، طرابلس 23 و31، زحلة 18 و34.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: صاف اجمالاً مع  نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل.  

الثلثاء: صافٍ الى قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وارتفاع في نسبة الرطوبة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحرّ، كما يتكوّن الضباب في الفترة المسائية فوق الجبال المتوسطة الارتفاع.  

الأربعاء:  قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وانخفاضها على الساحل، مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، كما يتشكّل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية وتنشط الرياح أحياناً جنوب البلاد.  

الخميس:  قليل الغيوم مع نسبة رطوبة مرتفعة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة  في الداخل وفوق الجبال لتتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً بخاصة في المناطق الجنوبية.  



-الحرارة على الساحل من 25 الى 34 درجة، فوق الجبال من 16 الى 28 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة. 



-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.
مواضيع ذات صلة
استقرار في درجات الحرارة.. اليكم طقس اليومين المقبلين
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في نسبة الرطوبة.. كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
استقرار في درجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

بيروت

ميت يو

لبنان

جمالا

زحلة

تموز

سبيت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:51 | 2026-07-27
Lebanon24
07:48 | 2026-07-27
Lebanon24
07:29 | 2026-07-27
Lebanon24
07:17 | 2026-07-27
Lebanon24
07:13 | 2026-07-27
Lebanon24
07:09 | 2026-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24