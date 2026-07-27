تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نفذوا عمليات سلب بقوّة السّلاح ونشل.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهم

Lebanon 24
27-07-2026 | 04:37
A-
A+
نفذوا عمليات سلب بقوّة السّلاح ونشل.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهم
نفذوا عمليات سلب بقوّة السّلاح ونشل.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات سرقة وسلب الدّراجات الآليّة على الأراضي اللّبنانية كافّة، توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن قيام شخصين يستقلّان دراجات آليّة صغيرة الحجم غير مسجّلة، بتنفيذ عمليّات سلب بقوّة السّلاح، وسلب درّاجات في مناطق متعدّدة، منها: الشّويفات، الحازمية، فرن الشّبّاك، الدكوانة وصولًا إلى الضبية.
Advertisement

بنتيجة المتابعة التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة، تبيّن أنّ المشتبه فيهما يتواجدان في معظم أوقاتهما في الضّاحية الجنوبيّة، وينشطان في تنفيذ عمليّاتهما على متن دراجة آليّة نوع سويت لون أسود من دون لوحة تسجيل، وهما:

م. هـ. م. (مواليد عام 2008، لبناني)

م. ح. (مواليد عام 1993، لبناني)

بتاريخ 18-7-2026، وبعمليّة نوعيّة، وبعد تحديد مكان تواجدهما، تمكّنت قوّة من الشّعبة من توقيفهما في الحدت على متن الدراجة الآليّة المذكورة. وبتفتيشهما والدرّاجة، عُثِر على أدوات ومفتاح درّاجة مستعار، يتم استخدامهما في عمليّات السّرقة.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ أكثر من /20/ عمليّة سرقة وسلب درّاجات آليّة ونشل ضمن محافظة جبل لبنان، وتحديدًا في: خلدة، والشويفات، وفرن الشباك، والشياح، وسن الفيل، والضبية، والدورة، والحازمية. وذلك من خلال تجولهما على متن درّاجات مسروقة، وبعد تحديد الدّرّاجة التي ينويان سرقتها، يقومان بتحطيم مقودها، ودفعها، أو تشغيلها بواسطة الأسلاك أو المفتاح المستعار، أو سلبها بقوّة السّلاح من خلال شهر مسدّس حربي بوجه الضحيّة.

كما اعترفا أنهما قاما بهذه العمليّات بالاشتراك مع المدعو:

م. ر. (مواليد عام 2009، لبناني) وهو موقوف أيضًا في نظارة فصيلة فرن الشّبّاك بجرم سلب.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفين الثلاثة، وتطلب مِمَّن وقعوا ضحيّة أعمالهم الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان أو الاتصال على رقم الهاتف 01513732، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
مواضيع ذات صلة
الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوّة السّلاح في قبضة شعبة المعلومات.. هكذا تم توقيفه
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بجرائم سلب ومخدّرات.. شعبة المعلومات توقف أربعة مشتبهًا فيهم في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: المسؤولون أمناء على حفظ البلد ولهم الفخر إذا نجحوا وسيحاسبهم الشعب إذا فشلوا
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 14:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

محافظة جبل لبنان

شعبة المعلومات

جبل لبنان

الشويفات

سن الفيل

القضاء

الدورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:51 | 2026-07-27
Lebanon24
07:48 | 2026-07-27
Lebanon24
07:29 | 2026-07-27
Lebanon24
07:17 | 2026-07-27
Lebanon24
07:13 | 2026-07-27
Lebanon24
07:09 | 2026-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24