سلام خلال الاجتماع الوزاري الدوري: متأهبون للاستفادة من كل الخيارات لتحقيق النهوض الاقتصادي

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عقد الدكتور نواف سلام في السراي الكبير الإثنين الاجتماع الوزاري الدوري.وبعد الاجتماع قال وزير الاعلام الدكتور بول مرقص:" في بداية الاجتماع، وبخصوص زيارته إلى ، استهل دولة الرئيس كلامه بالإشارة إلى أن "الحكومة متأهّبة دائماً للاستفادة من جميع الخيارات التي تُتاح في أي لحظة، لتحقيق أهداف النهوض الاقتصادي، لا سيما في مجالي الربط والتكامل الاستراتيجي". وفي هذا السياق، اتصل دولة الرئيس سلام أثر عودته من العراق بمعالي السوري الاستاذ أسعد الشيباني، مشددًا على أهمية تعزيز الترابط الإقليمي لما فيه فائدة متبادلة للجميع."أضاف مرقص: "حصل نقاش في اللقاء حول ربط نتيجة هذه الزيارة بخط البصرة-طرابلس نظرًا للفائدة المشتركة والقدرة الكبيرة في لبنان على التخزين، مع التوجه إلى إنشاء مصفاة جديدة، كل ذلك في ضوء عزم العراق على زيادة إنتاج . وأيضًا جرى البحث في تشكيل لجنة فنية لبنانية-عراقية لبحث هذه الموضوعات والمضي قدمًا فيها، لا سيما في موضوع التعاون بين البلدين في شأن المنطقة الاقتصادية الخاصة. وهنالك توجه حكومي لإعادة تأهيل الخزانات لتيسير النقل البري للنفط كما يحصل مع مرفأ بانياس.وهناك موضوع ثان تم التطرق له وهو تعزيز التغذية الكهربائية بالتعاون مع السلطات التركيّة."أمّا الموضوع الثالث فهو تفعيل خدمات الإنترنت، أما الموضوع الأخير فهو حماية المستهلك، إضافة إلى مواضيع أخرى متفرقة.