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لبنان

الرئيس عون: لبنان ملتزم تنفيذ "صيغة الاطار" لكنه يخشى من ان تؤدي الممارسات الإسرائيلية الى التأثير على فعاليتها

Lebanon 24
27-07-2026 | 06:44
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الرئيس عون: لبنان ملتزم تنفيذ صيغة الاطار لكنه يخشى من ان تؤدي الممارسات الإسرائيلية الى التأثير على فعاليتها
الرئيس عون: لبنان ملتزم تنفيذ صيغة الاطار لكنه يخشى من ان تؤدي الممارسات الإسرائيلية الى التأثير على فعاليتها photos 0
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ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان السيد VOLKER Türk  خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع الوفد المرافق، ان مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها في الجنوب تشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الانسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها ومنعها من الاستمرار في المخطط التدميري الذي سبق ان انتهجته في غزة. ولفت الرئيس عون المسؤول الاممي الى ان إسرائيل استهدفت أيضا الأماكن الروحية والتراثية وهذا يظهر نوايا مبيتة ضد البشر والحجر، لا سيما وان مثل هذه الأماكن ليست عسكرية ولا تشهد وجودا مسلحا فيها.
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وشدد الرئيس عون على ان لبنان الذي وقّع "صيغة الاطار" نتيجة المفاوضات في واشنطن ملتزم بتنفيذها، لكنه يخشى في المقابل من ان تؤدي الممارسات الإسرائيلية الى التأثير على فعاليتها خصوصا ان لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنودها وتجاهل التأييد الدولي المطالب باحترامها.
وجدد الرئيس عون التأكيد على ان الحرب الإسرائيلية عرقلت الاستمرار في  انجاز المزيد من الإصلاحات، لافتا الى ان الحكومة ملتزمة إقرار المزيد منها لانها حاجة لبنانية ضرورية وليست إرضاء للمجتمع الدولي.
وكان السيد  Türk  نقل الى الرئيس عون اهتمام المفوضية بالوضع في لبنان ومتابعتها التطورات المتسارعة فيه ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ 2 آذار الماضي لوضع تقرير مفصل عن الانتهاكات التي تطاول حقوق الانسان مع التأكيد على استمرار الدعم الدولي للبنان وتأمين المساعدات اللازمة له.
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