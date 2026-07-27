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لبنان

تحسّن الحركة السياحيّة... وإشغال الفنادق عند 40 في المئة في بيروت

Lebanon 24
27-07-2026 | 09:08
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تحسّن الحركة السياحيّة... وإشغال الفنادق عند 40 في المئة في بيروت
تحسّن الحركة السياحيّة... وإشغال الفنادق عند 40 في المئة في بيروت photos 0
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أكد رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة الفنادق بيار الأشقر، أن الحركة السياحية شهدت بعض التحسن خلال شهر تموز، ولا سيما مع وصول أعداد من المغتربين إلى لبنان.
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وكشف الأشقر، في بيان، أن نسبة الإشغال في فنادق بيروت تبلغ نحو 40%، فيما تتفاوت النسب في المناطق الجبلية، إذ ترتفع خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى نحو 60%، وتنخفض في الأيام العادية إلى نحو 30%.
ولفت الأشقر إلى أن المغتربين قدموا إلى لبنان من مختلف أنحاء العالم، وإن كانت نسبة الوافدين من المناطق البعيدة أقل، مشيراً إلى تسجيل نسب إشغال جيدة في مختلف المناطق السياحية، سواء الجبلية أو الساحلية، مؤكداً أن "كل منطقة متاحة لاستقبال الزوار تستقطب أعداداً من الوافدين
وأشار إلى أن الأجواء الإيجابية التي سادت البلاد، ولا سيما عقب الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية جوزاف عون إلى البيت الأبيض وما رافقها من اتصالات، أسهمت في طمأنة المواطنين وتعزيز منسوب التفاؤل.
وتوقع الأشقر أن تشهد الحركة السياحية مزيداً من التحسن خلال شهر آب، بإعتباره ذروة الموسم السياحي، مشدداً في الوقت عينه على أن هذا التحسن يبقى مرتبطاً ليس فقط بالأوضاع الداخلية في لبنان، بل أيضاً بالتطورات الإقليمية، قائلاً: "فالمنطقة بأكملها تمر بمرحلة دقيقة، ونحن نعيش يوماً بيوم".
وأضاف الاشقر "تسود اليوم أجواء إيجابية في لبنان، وهناك أراضٍ تتحرر تدريجياً، ونازحون يعودون إلى مناطقهم، وكل ذلك يعزز التفاؤل لدى الناس ويشجعهم على الخروج والإنفاق".
 
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لبنان

إقتصاد

اتحاد النقابات السياحية

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