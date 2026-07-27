تحسّن الحركة السياحيّة... وإشغال الفنادق عند 40 في المئة في بيروت

Advertisement

أكد رئيس ورئيس نقابة الفنادق ، أن الحركة السياحية شهدت بعض التحسن خلال شهر ، ولا سيما مع وصول أعداد من المغتربين إلى .وكشف الأشقر، في بيان، أن نسبة الإشغال في فنادق تبلغ نحو 40%، فيما تتفاوت النسب في المناطق الجبلية، إذ ترتفع خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى نحو 60%، وتنخفض في الأيام العادية إلى نحو 30%.ولفت الأشقر إلى أن المغتربين قدموا إلى لبنان من مختلف أنحاء العالم، وإن كانت نسبة الوافدين من المناطق البعيدة أقل، مشيراً إلى تسجيل نسب إشغال جيدة في مختلف المناطق السياحية، سواء الجبلية أو الساحلية، مؤكداً أن "كل منطقة متاحة لاستقبال الزوار تستقطب أعداداً من الوافدينوأشار إلى أن الأجواء الإيجابية التي سادت البلاد، ولا سيما عقب الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى وما رافقها من اتصالات، أسهمت في طمأنة المواطنين وتعزيز منسوب التفاؤل.وتوقع الأشقر أن تشهد الحركة السياحية مزيداً من التحسن خلال شهر آب، بإعتباره ذروة الموسم السياحي، مشدداً في الوقت عينه على أن هذا التحسن يبقى مرتبطاً ليس فقط بالأوضاع الداخلية في لبنان، بل أيضاً بالتطورات الإقليمية، قائلاً: "فالمنطقة بأكملها تمر بمرحلة دقيقة، ونحن نعيش يوماً بيوم".وأضاف "تسود اليوم أجواء إيجابية في لبنان، وهناك أراضٍ تتحرر تدريجياً، ونازحون يعودون إلى مناطقهم، وكل ذلك يعزز التفاؤل لدى الناس ويشجعهم على الخروج والإنفاق".