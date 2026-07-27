آتية من لبنان... سوريا تُحبط مُحاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات (صور)

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إدارة مكافحة المخدرات:
📌إدارة مكافحة المخدرات في منطقة النبك بمحافظة ريف دمشق تحبط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان وذلك بعد رصد ومتابعة دقيقة
📌أسفرت العملية عن توقيف المدعو (ك. م) وضبط (850,000) حبة مخدرة
📌صودرت الشحنة بالكامل فيما تستمر التحقيقات مع… pic.twitter.com/57TyASncNi
— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) July 27, 2026
إدارة مكافحة المخدرات:
📌إدارة مكافحة المخدرات في منطقة النبك بمحافظة ريف دمشق تحبط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان وذلك بعد رصد ومتابعة دقيقة
📌أسفرت العملية عن توقيف المدعو (ك. م) وضبط (850,000) حبة مخدرة
📌صودرت الشحنة بالكامل فيما تستمر التحقيقات مع… pic.twitter.com/57TyASncNi