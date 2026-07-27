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لبنان

آتية من لبنان... سوريا تُحبط مُحاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات (صور)

Lebanon 24
27-07-2026 | 10:35
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آتية من لبنان... سوريا تُحبط مُحاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات (صور)
آتية من لبنان... سوريا تُحبط مُحاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات (صور) photos 0
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أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في منطقة النبك في محافظة ريف دمشق، عن "إحباط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان، وذلك بعد رصد ومتابعة دقيقة".

وأشارت إلى أنّ "العمليّة أسفرت عن توقيف المدعو ك. م، وضبط 850,000 حبة مخدرة".

ولفتت إلى مُصادرة الشحنة بالكامل، فيما تستمرّ التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه والمتورطين.
 
 
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