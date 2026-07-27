آتية من لبنان... سوريا تُحبط مُحاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات (صور)

أعلنت في منطقة النبك في محافظة ريف ، عن "إحباط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من ، وذلك بعد رصد ومتابعة دقيقة".



وأشارت إلى أنّ "العمليّة أسفرت عن توقيف المدعو ك. م، وضبط 850,000 حبة مخدرة".



ولفتت إلى مُصادرة الشحنة بالكامل، فيما تستمرّ التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه والمتورطين.

إدارة مكافحة المخدرات:



📌إدارة مكافحة المخدرات في منطقة النبك بمحافظة ريف دمشق تحبط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان وذلك بعد رصد ومتابعة دقيقة



📌أسفرت العملية عن توقيف المدعو (ك. م) وضبط (850,000) حبة مخدرة



📌صودرت الشحنة بالكامل فيما تستمر التحقيقات مع… pic.twitter.com/57TyASncNi — الإخبارية (@AlekhbariahSY) July 27, 2026 Advertisement