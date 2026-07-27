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لبنان

التفاوض مسار وحيد لاستعادة الأرض وتحريرها

Lebanon 24
27-07-2026 | 22:46
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التفاوض مسار وحيد لاستعادة الأرض وتحريرها
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يتحضر الوفد اللبناني لجولة المفاوضات السابعة مع اسرائيل برعاية اميركية في روما في 4 آب المقبل، وسيكون هناك تقييم للمرحلة الأولى من المنطقة التجريبية .
وكتب رضوان عقيل في" النهار": تقول مصادر على صلة بالمفاوضات : "رغم  كل العراقيل والصعوبات المتوقعة في المناطق التجريبية يجب إعطاء هذه الخطوة الأولية دفعا، ولو محدودا، لأن مجرد تطبيق أحد بنود اتفاق الإطار مكّن الأهالي في زوطر الغربية من العودة إليها. ويشكل هذا الأمر خطوة مهمة ونقطة إيجابية لمصلحة الفريق المفاوص، خصوصا بعد الموقف الإيجابي والواضح للرئيس نبيه بري من طرفي المفاوضات الرئيسين جوزف عون ونواف سلام".
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وعلى همجية الإسرائيلي وإجرامه، أثبت التفاوض أنه المسار الوحيد، ولو كان مرهقا، لاستعادة الأرض وتحريرها، بخلاف الأساليب الأخرى التي أعادت توسيع الاحتلال وزيادة مساحات الدمار.
 
وإذا كان الجيش قد أطلع المعنيين على حجم الألغام التي تعترضه، فإن سياسيين لا يرون أن إسرائيل ستنسحب بسلاسة من الجنوب، أقله إلى ما بعد انتخابات الكنيست في تشرين الأول المقبل، رغم كل الجهود التي بذلها عون مع الرئيس دونالد ترامب.
 
ويُلاحَظ أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيوأدى دورا كبيرا في إنجاح زيارة عون ودخوله في تفاصيل اللقاء مع ترامب، ولو أنه لم يكن مشاركا. وتفيد المصادر أيضا أن لا موعد لروبيو في بيروت حتى الآن بعد تداول أخبار مفادها أنه سيحضر للقاء الرئيس نبيه بري في ضوء الكلام الإيجابي الذي تردد حياله في البيت الأبيض. 
 
وفي المقابل، لا ينفك رئيس المجلس يكرر أن ما يحدث على الأرض من استمرار لحلقات إجرام اسرائيل لا يدعو إلى الاطمئنان، إذ لا يبدو أنها ستنسحب بسهولة من المساحات المحتلة في الجنوب. 
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