سعي اسرائيلي للإلتفاف على لقاء ترامب وعون!

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كتب معروف الداعوق في" اللواء": عشية لقائه الرئيس ، وقبل مغادرته ، اعلن نتنياهو مسبقاً رفضه الانسحاب من الاراضي الجنوبية المحتلة ، في موقف يهدف لجسِّ نبض الادارة الاميركية الحالية، وليكون هذا الطرح على جدول اللقاء المرتقب مع الرئيس الاميركي، ومن خلال مناقشته، الدخول على رزمة الوعود والالتزامات التي قدمها الرئيس الاميركي للرئيس اللبناني، لدعم ومساعدة ولاسيما لإنهاء الاحتلال لجنوب لبنان وتقديم المساعدات المطلوبة للجيس اللبناني، واعادة الاعمار وانعاش الوضع الاقتصادي عموماً .ليس سهلاً ،اقناع وفريقه، التراجع عن وعوده للرئيس اللبناني والتزامات الادارة الاميركية تجاه لبنان ولاسيما بوجود لبنانيين مقربين من الرئيس الاميركي يؤثرون بالقرار الرئاسي، ولكن تخشى اوساط سياسية ان يؤدي تلطي نتنياهو وراء المخاوف من ، الى التفافه على هذه الالتزامات باساليب متعددة، بما يسهِّل له التهرُّب من وعود الانسحاب الكامل من لبنان استنادا الى اتفاق الاطار ، خشية ان ينعكس ضرراً بالغاً على انتخابات الكنيست نهاية تشرين الاول المقبل ،ولاسيما وأن استطلاعات الرأي،أعلنت أكثر من مرة بتدهور شعبية نتنياهو، أكثر من السابق .اعلان نتنياهو رفض الانسحاب من لبنان، عشية زيارته لواشنطن، ليس خبراً مريحاً، بل يحمل في طياته، نوايا مبيتة يسعى لتحقيقها، ويخشى ان تنعكس هذه النوايا على جلسات التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل مطلع الشهر المقبل في روما، والمنتظر ان تستكمل خلالها وضع آليات الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، بينما يبقى الاهم بما يخرج به رئيس الحكومة الإسرائيلية من نتائج بعد لقائه الرئيس الاميركي، باعتبار ان هذه النتائج، هي التي ترسم اتجاه المفاوضات المباشرة، وليس الرغبات الشخصية لنتنياهو وجنوحه الدموي فقط.