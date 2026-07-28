ترامب يفتح باب الرحلات المباشرة مع لبنان... والمغتربون ينتظرون التنفيذ

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أعاد إعلان الرئيس الأميركي السماح لشركات الطيران الأميركية باستئناف الرحلات المباشرة إلى الأمل بإعادة فتح خط جوي أُغلق منذ أكثر من أربعة عقود، في خطوة قد تشكل تحولاً مهماً في العلاقة بين لبنان والجاليات في أميركا الشمالية.وبحسب صحيفة Middle East Eye ، فإن الرحلات المباشرة بين ولبنان توقفت منذ عام 1985 إثر حادثة اختطاف طائرة شركة "TWA" خلال أزمة الرهائن، وما تبعها من قرار إدارة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان تعليق هذا الخط الجوي.وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان جاء بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في ، حيث أعلن أنه وجّه إدارته بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان، في خطوة اعتبرها الجانب اللبناني من أبرز نتائج زيارة عون إلى .إلا أن القرار، وفق الصحيفة، لا يعني عودة الرحلات فوراً، إذ لا تزال هناك سلسلة من الإجراءات الفنية والقانونية والتجارية التي يجب استكمالها قبل بدء التشغيل الفعلي.ونقلت Middle East Eye عن للطيران المدني اللبناني الكابتن محمد عزيز أن لبنان يحتاج إلى إجراء دراسة جدوى خلال شهر أو شهرين لتقييم إمكانية تشغيل الخط، قبل الانتقال إلى مرحلة المفاوضات الرسمية بين سلطات الطيران المدني في البلدين.وأوضح عزيز أن الخطوة الأولى العملية ستكون تشكيل وفود تفاوضية لمناقشة الاتفاقية الثنائية للطيران، لافتاً إلى أن القرار الأميركي الحالي يشكل مدخلاً ضرورياً لإعادة إطلاق هذا المسار بعد توقف استمر منذ عام 1985.كما أفادت الصحيفة بأن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية ستتعاون مع شركات الطيران والجهات الحكومية المختصة لتنفيذ توجيهات ترامب، في وقت ينظر لبنان إلى الخطوة باعتبارها فرصة لتعزيز التواصل مع المغتربين.ولا تقتصر أهمية استئناف الرحلات على خط – نيويورك فقط، إذ يأمل لبنان أن تفتح هذه الخطوة المجال أمام تشغيل رحلات مباشرة مع كندا، حيث توجد واحدة من أكبر الجاليات اللبنانية في الخارج.وبحسب الصحيفة، فإن إعادة فتح الخطوط المباشرة قد تنعكس إيجاباً على السياحة والتحويلات المالية وحركة المغتربين، بعدما اضطر المسافرون اللبنانيون خلال العقود الماضية إلى الاعتماد على رحلات الترانزيت عبر أو الخليج، ما رفع كلفة السفر ومدته.لكن العودة الفعلية للرحلات تبقى مرتبطة بعوامل عدة، بينها الترتيبات الأمنية، والموافقات القانونية، وقرار شركات الطيران بشأن الجدوى الاقتصادية، في ظل اختلاف ظروف قطاع الطيران اليوم عما كانت عليه عند توقف الخط في ثمانينيات القرن الماضي.وبينما فتح إعلان ترامب الباب أمام إعادة وصل لبنان بأميركا الشمالية عبر رحلات مباشرة، يبقى تحويل القرار السياسي إلى واقع جوي مرتبطاً بما ستنجزه اللجان الفنية والمفاوضات المقبلة.