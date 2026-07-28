تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حرب جديدة لـ"حزب الله"؟ خطر يختبئ خلف الهدوء

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
28-07-2026 | 07:00
A-
A+
حرب جديدة لـحزب الله؟ خطر يختبئ خلف الهدوء
حرب جديدة لـحزب الله؟ خطر يختبئ خلف الهدوء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التعويلُ على استمرارية "الهدوء الهش" في جنوب لبنان يعتبرُ صعباً طالما أن "حزب الله" يطرحُ أوراق المعركة على الطاولة، خصوصاً أنَّ نشاطه الأمني والعسكري لم يتوقف رغم بدء العمل بما يُعرف بـ"المناطق التجريبية".
Advertisement

في الوقت الراهن، يراهن "حزب الله" على مسألة الوقت، فهو يتحدث عن رصد ما ستنفذه الدولة من التزامات على صعيد "المناطق التجريبية"، وفي الوقت نفسهِ يُحاول تهيئة الظروف الميدانية لمعركة مُقبلة قد تندلع في أي لحظة تحت عنوان "مواجهة الاحتلال".

تقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"لبنان24" إنّه من الصعب جداً أن يُسلم "حزب الله" أوراقه إلى السلطة في لبنان، فالتنازل عن الجنوب بهذه السهولة ليس وارداً بالنسبة له سواء في شمال الليطاني أو جنوبه ، مؤكدة أنّ "الحزب يتحيّن الفرصة لاستئناف عملياته المحدودة حينما يتوافر ذلك، بينما قد يستغل في الوقت نفسه الضغط الأميركي على إسرائيل بعدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت أو مناطق أخرى في عمق لبنان".

ضمنياً، يعتبرُ هامش المناورة الإسرائيلي "أضيق" بكثير من الفترة الماضية، وتلفت المصادر إلى أن "الحزب" يسعى للاستفادة مما فرضه الأميركيون من قيود على إسرائيل من أجل ترميم بعض ما تبقى لديه من قدرات، خصوصاً حينما يتعلق الأمر بالمفاصل الرئيسية بين جنوب الليطاني وشماله.

في الوقت نفسه، تكشف المعلومات أن "حزب الله" يسعى للاحتفاظ بمنشآت ضمن مناطق متقدمة في جنوب الليطاني لم يدخل إليها الجيش الإسرائيلي، فيما الهدف أيضاً هو تعمية الأنظار الإسرائيلية عن هذه المنشآت والابتعاد عنها تماماً كي لا يظهر في محيطها أي نشاط يعرضها للاستهداف.

أيضاً، تشير المصادر إلى أن الاعداد اللوجستي والبشري لدى "حزب الله" لم يتوقف منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ قبل أكثر من شهر ونصف الشهر ، فالمسألةُ توحي بأن هناك جولة ما من الاشتباك تتحضّر، في وقتٍ توحي إسرائيل بأن بقاءها داخل لبنان سيطول من خلال الحديث عن استحداث نقاط ومراكز دفاعيّة.

وعليه، تكشف المعطيات الميدانية أن الاشتباك وارد في أي لحظة، فيما ترى مصادر سياسية أن "حزب الله قد يسعى لإحراج الدولة مجدداً من خلال الضغط الميداني، والقول من خلال الجولات اللاحقة أنه هو من يحقق الانسحاب الإسرائيلي وليس المسار الدبلوماسي".

في خلاصة الأمر، يتضح تماماً أن مسار المعركة في جنوب لبنان طويلٌ جداً، في حين أن الضمانات باستقرار الوضع الجبهوي في جنوب لبنان غير مطروحة بجدية، الأمر الذي يضع البلد أمام منعطفات جديدة من التوتر.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
حرب جديدة لـ"حزب الله"؟ إقرأوا ما كشفه تقريرٌ إسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عناصر جديدة لـ"حزب الله" في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"اختبار" جديد لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في حزب الله لـ"لبنان 24": لا نحتاج إلى قرار جديد لقصف إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

دبلوماسي

الاحتلال

إسرائيل

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:10 | 2026-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-28
Lebanon24
13:59 | 2026-07-28
Lebanon24
13:47 | 2026-07-28
Lebanon24
13:43 | 2026-07-28
Lebanon24
13:42 | 2026-07-28
Lebanon24
13:31 | 2026-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24