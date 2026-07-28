تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحذير من طليس: لالتزام بالتعرفة الرسمية تحت طائلة المساءلة القانونية

Lebanon 24
28-07-2026 | 04:51
A-
A+
تحذير من طليس: لالتزام بالتعرفة الرسمية تحت طائلة المساءلة القانونية
تحذير من طليس: لالتزام بالتعرفة الرسمية تحت طائلة المساءلة القانونية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في بيان انه "في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان، وما يعانيه المواطنون من أعباء مالية وضغوط يومية، لم يعد هناك أي مبرر لأن يقسو الفقير على الفقير، أو أن يتحمل المواطن أعباء إضافية تفوق قدرته على الاحتمال".
Advertisement

وقال:"انطلاقًا من هذه المسؤولية، أدعو جميع سائقي السيارات العمومية إلى التزام التعرفة الرسمية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل، وعدم استيفاء أي تعرفة مخالفة، تحت طائلة المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين. إن الركاب مواطنون يشبهونكم في معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، ويكافحون يوميًا لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، ولا يجوز تحميلهم أعباء إضافية عبر فرض تعرفات عشوائية تختلف من سائق إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى، وعند صدور أي تعديل رسمي على التعرفة، سيكون لكل حادث حديث، وسيتم التزام ما تقرره الجهات الرسمية المختصة."

أضاف:" في الوقت نفسه، نؤكد أننا نتابع بشكل يومي كل الملفات العالقة التي تهم قطاع النقل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الأشغال العامة والنقل، وإدارة مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة)، وسائر المراجع المختصة، وقد أصبحت هذه الملفات في مراحلها النهائية، بما يخدم مصلحة القطاع والعاملين فيه".

ختم:"كما نؤكد أن كل النقابات والاتحادات المعنية لن توفر الغطاء لأي مخالفة تتعلق بالتلاعب بالتعرفة أو استغلال تقلبات أسعار المحروقات لفرض أسعار غير رسمية. فلم يعد مقبولًا أن تكون التعرفات خاضعة للاجتهادات الشخصية أو الأهواء، فيما الموظفون وأصحاب الدخل المحدود والمواطنون بالكاد يستطيعون تحمل أعباء معيشتهم، ويواجهون يوميًا تعرفات مختلفة وعشوائية".
مواضيع ذات صلة
اللبنانيون يراهنون على مباريات المونديال.. أموال طائلة وفخٌّ خطير!
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني الفائز الحقيقي في الحرب.. أموال طائلة ستصب في جيبه!
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التحقيق في أحداث السويداء للعربية: انتقلنا من تقصي الحقائق لمرحلة المساءلة
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: المنظومة الأمنية تحذر من اتساع نطاق العنف في الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الأشغال العامة والنقل

الجهات الرسمية

وزارة الداخلية

رئيس اتحاد

بسام طليس

التزام

لبنان

عرفات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:10 | 2026-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-28
Lebanon24
13:59 | 2026-07-28
Lebanon24
13:47 | 2026-07-28
Lebanon24
13:43 | 2026-07-28
Lebanon24
13:42 | 2026-07-28
Lebanon24
13:31 | 2026-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24