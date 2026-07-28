تحرّك لمودعين... وإحراق مصارف في سن الفيل (فيديو)

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مودعون أضرموا النار في بنك بيبلوس منطقة سن الفيل #lebanon24 pic.twitter.com/En6xmBesNH
— lebanon 24 (@Lebanon24) July 28, 2026
مودعون أضرموا النار في بنك بيبلوس منطقة سن الفيل #lebanon24 pic.twitter.com/En6xmBesNH
مودعون أضرموا النار أمام مدخل "Blom Bank" في سن الفيل pic.twitter.com/QTr6OJ9Wp8
— Lebanon 24 (@Lebanon24) July 28, 2026
مودعون أضرموا النار أمام مدخل "Blom Bank" في سن الفيل pic.twitter.com/QTr6OJ9Wp8