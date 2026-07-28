تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تقريرٌ بريطاني: "حزب الله" وحلفاؤه في "محور المقاومة" لا يزالون بعيدين عن الهزيمة

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-07-2026 | 10:00
A-
A+
تقريرٌ بريطاني: حزب الله وحلفاؤه في محور المقاومة لا يزالون بعيدين عن الهزيمة
تقريرٌ بريطاني: حزب الله وحلفاؤه في محور المقاومة لا يزالون بعيدين عن الهزيمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت صحيفة "The Spectator" البريطانية أن "قرار الحوثيين اليمنيين بالعودة إلى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط يُعدّ دليلاً على صمود التحالف الإقليمي الذي تقوده إيران واستمرار قوته. وقد مُني ما يُسمى بـ"محور المقاومة" بضربات قاسية خلال السنوات الثلاث الماضية، وانكشفت العديد من نقاط ضعفه، إلا أن إعلان الحوثيين فرض حصار بحري مُوجّه ضد السعودية عند مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية يُظهر أن هذا المحور ما زال قائماً".
Advertisement

وبحسب الصحيفة: "في الواقع، تظل قدرة إيران على قيادة أو على الأقل التحالف مع قوى وكيلة وعملاء لها في كل أنحاء الشرق الأوسط وخارجه أهم أدواتها لبسط نفوذها؛ وتشير الضربات التي استهدفت ناقلتي النفط السعوديتين "إنسيليا" و"ليلى" الأسبوع الماضي إلى أن محور إيران لن يتردد في توسيع نطاق الحرب لصالحه، وذلك على الرغم من الضربات القوية التي يتلقاها حاليًا من القوة الجوية الأميركية. كما وتزيد الهجمات اللاحقة على منشأة أرامكو في ميناء جيزان جنوب السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع من حدة التوتر. وقبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط قبل ثلاث سنوات، كان "محور المقاومة" العنصر الأكثر أهمية من الناحية العملية، وربما الأقل فهمًا، في مسعى إيران للهيمنة على المنطقة؛ كانت طموحات طهران النووية محور مخاوف الغرب بشأن إيران، نظراً للإمكانات الكارثية لوصول أسلحة بهذا الحجم إلى أيدي النظام. كما كان مشروع الصواريخ الباليستية الإيراني مصدر قلق إقليمي، لارتباطه الوثيق بالبرنامج النووي وقدرة طهران على ترهيب جيرانها الخليجيين". 

وتابعت الصحيفة: "لكن القدرة على قيادة الوكلاء والعمل مع العملاء هي التي أوصلت إيران عمليًا إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. فمن خلال فرع الحرس الثوري اللبناني الذي يُطلق عليه إسم "حزب الله"، يواصل النظام الإيراني هيمنته على لبنان؛ ولا تزال ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوة السياسية والعسكرية الأقوى في العراق؛ أما حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وكلاهما حليف لإيران، فيسيطران فعليًا على الحركة الفلسطينية المسلحة؛ وكان نظام الأسد في سوريا أقدم حلفاء إيران، مما منح طهران اتصالاً جغرافياً بين حدودها والبحر الأبيض المتوسط؛ وأخيراً، مكّن الحوثيون، الذين سيطروا على العاصمة اليمنية وجزء كبير من ساحلها منذ عام 2014، إيران من تعطيل الملاحة على طول طريق خليج عدن-البحر الأحمر الحيوي".

وأضافت الصحيفة: "كانت إيران فخورة بتحالفها الإقليمي، الذي اعتبرته أداة لاستعراض القوة وانعكاساً لشرعيتها وجاذبيتها بين الشعوب العربية التي تسعى إلى العمل المسلح ضد الغرب وإسرائيل. وقد شكّل المحور عنصراً أساسياً في تقديم إيران لنفسها كقوة "شروق الشمس" في الشرق الأوسط، متقدمة بثبات ضد الهيمنة المتراجعة للولايات المتحدة وحلفائها. في الواقع، أظهرت السنوات الثلاث الماضية زيف دعاية إيران بشأن محورها. فعند اختبارها، تبين أنها أكثر واقعية ومحدودية مما كانت توحي به صورتها الذاتية. ففي الفترة التي سبقت تشرين الأول 2023، روجت منظمات ووسائل إعلام مرتبطة بإيران باستمرار لرسائل حول "توحيد الجبهات"، أي فكرة أن هجومًا مشتركًا من جانب المحور بأكمله قادر على تحقيق ما عجزت عنه الجيوش العربية تاريخيًا، وهو هزيمة إسرائيل وتدميرها نهائيًا".

وبحسب الصحيفة: "يبدو أن هذا ما دفع يحيى السنوار، زعيم حماس الذي كان له دور كبير في إصلاح علاقات حركته مع إيران بعد عام 2017، إلى شنّ الهجوم الجهادي في 7 تشرين الأول. ولحسن حظ إسرائيل، لم يُحقق "محور المقاومة" النتائج المرجوة منه في الأيام التي تلت ذلك. لو أن "حزب الله"، والنظام الإيراني نفسه، والحوثيين، وباقي الأطراف، شنوا هجومًا شاملًا على الدولة اليهودية في أعقاب أو بالتزامن مع أحداث 7 تشرين الأول، لكانت العواقب كارثية على تل أبيب. لكن في الواقع، تبيّن أن هذا المحور يتألف من عدة أطراف، لكل منها مصالحها الخاصة، وإن كانت مترابطة؛ ولم يرَ أيٌّ منهم، كما اتضح، رغبةً في الانتحار من أجل عنصر صغير نسبيًا في تحالفهم، قرر شنّ هجوم واسع النطاق دون تشاور مسبق. ومكّنت التعبئة الجزئية والمتدرجة للمحور إسرائيل من التركيز على كل مكون من مكوناته على حدة، وتوجيه ضربات قوية ضدها كلها بحلول موعد وقف إطلاق النار في 25 تشرين الأول بعد عدة أسابيع. وكان سقوط نظام الأسد، الذي لم يكن "حزب الله"، المدافع عنه سابقاً، متاحاً حينها، بعد أن أضعفته إسرائيل، نتيجة غير متوقعة لهذه العملية". 

وتابعت الصحيفة: "هكذا تلقى محور المقاومة ضربة قوية بسبب غروره وثقته المفرطة، لكن المشكلة في الغرور والثقة المفرطة، بالطبع، هي ميلهما إلى الانتقال بين المعسكرات المتنافسة. وبات من الواضح أن هذا يحدث بين إيران وخصومها الولايات المتحدة وإسرائيل؛ فقد فشلت حملة أميركا وإسرائيل على إيران منذ أواخر شباط من هذا العام في تحقيق أي نتائج استراتيجية، باستثناء سيطرة إيران الحالية على مضيق هرمز. ويبدو أن تل أبيب وواشنطن صدقتا أيضاً ما نشرتاه من معلومات، وقررتا أن النظام الإيراني وحلفاءه قد انتهى أمرهم، وأنهم مستعدون للهجوم النهائي. من الواضح تمامًا أن هذا ليس صحيحًا".

وأضافت الصحيفة: "تواجه الولايات المتحدة الآن خيارًا بين تصعيد حاد ضد الإيرانيين، أو الاعتراف فعليًا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة، بأن قرار العودة إلى الحرب في شباط كان فاشلًا ولم يُسفر إلا عن سيطرة إيران على مضيق هرمز. وتُظهر ضربات الحوثيين على أهداف سعودية أن إيران نفسها تسعى الآن للسيطرة على مسار التصعيد. كان السعوديون يتجاوزون مضيق هرمز عبر مدّ خط أنابيب النفط إلى محطتهم على البحر الأحمر في ميناء ينبع. ويُعقّد إعلان الحوثيين إغلاق باب المندب أمام السفن التي ترفع العلم السعودي هذا الخيار بشدة، إذ يتعين على كل السفن المغادرة من ينبع غربًا المرور عبر هذا المضيق الضيق".

وبحسب الصحيفة: "أظهر المحور الذي تقوده إيران خلال السنوات الثلاث الماضية أنه ترتيبٌ أكثر مرونةً وتنوعًا مما كان يُروج له سابقًا. وقد دُفنت فكرة الجيوش الهجينة القادرة على مواجهة الجيوش التقليدية، التي روجت لها إيران بكثافة، إلى حد كبير تحت وطأة الصراع في جنوب لبنان. مع ذلك، لا يعني هذا فشله التام؛ فما زال أعداء إيران عاجزين عن إيجاد حلٍّ فعال لقدرة الحرس الثوري الإيراني على التغلغل في الأنظمة السياسية للدول المجاورة وإضعافها. وأثبت النظام نفسه أنه بنيةٌ قويةٌ، إذ يضمّ عدداً كبيراً من الكفاءات الملتزمة ببقائه؛ وفي الوقت نفسه، ينتظر تطبيق الحرس الثوري الإيراني لأساليب الحرب غير المتكافئة في سياق بحري رداً فعالاً، ويبدو أنه حقق مكاسب استراتيجية لطهران منذ شباط الماضي، ولا تزال هذه المكاسب قائمة".

وختمت الصحيفة: "لقد ضعف المحور الإقليمي الذي تقوده إيران، وأظهر أنه ليس منيعاً؛ ومع ذلك، فإنه لا يزال بعيداً عن الهزيمة". 
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
كم يتلقى "حزب الله" سنوياً من الأموال؟ أرقام تُكشف عن "محور المقاومة"
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:23:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار المُرشد الإيرانيّ: "محور المقاومة" لن يبقى صامتا ويده على الزناد
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:23:10 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع بريطاني يتحدّث عن طريقة قتال "حزب الله" الجديدة: هذا التهديد الرئيسيّ الذي يُواجهه
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:23:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون: سنواجه التصعيد بالتصعيد وعملياتنا ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والاشتراك مع محور المقاومة
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:23:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

البريطانية

إيران على

حزب الله

السعودية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:10 | 2026-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-28
Lebanon24
13:59 | 2026-07-28
Lebanon24
13:47 | 2026-07-28
Lebanon24
13:43 | 2026-07-28
Lebanon24
13:42 | 2026-07-28
Lebanon24
13:31 | 2026-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24