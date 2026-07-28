لجنة الإدارة والعدل تُقرّ تعديلًا على قانون مجلس شورى الدولة وتؤجل البتّ بتعديل نظام الموظفين

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عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 28/7/2026 لدرس جدول اعمالها المقرربرئاسة النائب عدوان النائب جورج عطالله مقرر الجنة، وحضورالنواب : بلال عبدالله، غازي زعيتر، اسامة سعد، علي خريس، ، غادة ايوب، حسن عز الدين، حسين ، نديم الجميل وقبلان قبلان، ملحم خلف، عدنان ، منيمنة، امين شري، اديب عبد المسيح وجميلوحضر الجلسة القاضي ميراي داود ممثلة الدولة.بدات اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 10434 تاريخ 14-6-1975 المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم الرقم 8085 تاريخ 31-5-1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته.وكان سبق للجنة، في الجلسة السابقة، ان اطلعت على تقرير اللجنة الفرعية التي شُكلت لدرس الاقتراح، وبنتيجة المناقشة والتداول والملاحظات التي ابديت خلال الجلسة المذكورة قررت اللجنة اعادة صياغة النص، وتابعة اللجنة في هذه الجلسة درس الصيغة التي اعدت بناء على الملاحظات التي ابديت في الجلسة السابقة، وبنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلاً.انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح قانون يرمي الى تعديل البند 1 من المادة 68 من نظام الموظفين واقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، اللذين كان سبق للجنة أن ناقشتهما ودرست امكانية دمج الاقتراحين والخروج بصيغة تجمع بينهما، وقد قررت في حينها دمج الاقتراحين.وعادت اللجنة واستمعت الى شرح من مقدمي الاقتراحين، حول الاسباب المبررة لكل اقتراح، كما عرض رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وضع الادارة والشغور الحاصل وبالتالي ضرورة اقرار الاقتراح لمعالجة الاوضاع القائمة تسهيلا على المواطنين، حيث ان الاجهزة الادارية المعنية لن تكون قادرة على ملء الشغور قبل سنوات، وعليه ضرورة اقرار الاقتراح قيد الدرس.لفت بعض النواب الى انه يمكن ان يكون العمل بهذا القانون لمدة معينة، دون ان يكون له صفة الدوام الى حين تمكن الادارة من معالجة الشغور الحاصل.وحيث تبين للجنة ان الاقتراح بحاجة الى مزيد من الدرس كما الى الاستماع الى راي مجلس الخدمة المدنية قررت تاجيل بته الى جلسة لاحقة.نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الاسبوع المقبل.