تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لجنة الإدارة والعدل تُقرّ تعديلًا على قانون مجلس شورى الدولة وتؤجل البتّ بتعديل نظام الموظفين

Lebanon 24
28-07-2026 | 07:52
A-
A+
لجنة الإدارة والعدل تُقرّ تعديلًا على قانون مجلس شورى الدولة وتؤجل البتّ بتعديل نظام الموظفين
لجنة الإدارة والعدل تُقرّ تعديلًا على قانون مجلس شورى الدولة وتؤجل البتّ بتعديل نظام الموظفين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 28/7/2026 لدرس جدول اعمالها المقرربرئاسة النائب جورج عدوان  النائب جورج عطالله مقرر الجنة، وحضورالنواب :  بلال عبدالله، غازي زعيتر، اسامة سعد، علي خريس، علي حسن خليل، غادة ايوب، حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، نديم الجميل وقبلان قبلان، ملحم خلف، عدنان طرابلسي، ابراهيم منيمنة، امين شري، اديب عبد المسيح وجميل السيد.
Advertisement

وحضر الجلسة القاضي ميراي داود ممثلة مجلس شورى الدولة.

بدات اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 10434 تاريخ 14-6-1975 المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم الرقم 8085 تاريخ 31-5-1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته.

وكان سبق للجنة، في الجلسة السابقة، ان اطلعت على تقرير اللجنة الفرعية التي شُكلت لدرس الاقتراح، وبنتيجة المناقشة والتداول والملاحظات التي ابديت خلال الجلسة المذكورة قررت اللجنة اعادة صياغة النص، وتابعة اللجنة في هذه الجلسة درس الصيغة التي اعدت بناء على الملاحظات التي ابديت في الجلسة السابقة، وبنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلاً.

 انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح قانون يرمي الى تعديل البند 1 من المادة 68 من نظام الموظفين واقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، اللذين كان سبق للجنة أن ناقشتهما ودرست امكانية دمج الاقتراحين والخروج بصيغة تجمع بينهما، وقد قررت في حينها دمج الاقتراحين.

وعادت اللجنة واستمعت الى شرح من مقدمي الاقتراحين، حول الاسباب المبررة لكل اقتراح، كما عرض رئيس اللجنة النائب جورج عدوان  وضع الادارة والشغور الحاصل وبالتالي ضرورة اقرار الاقتراح لمعالجة الاوضاع القائمة تسهيلا على المواطنين، حيث ان الاجهزة الادارية المعنية لن تكون قادرة على ملء الشغور قبل سنوات، وعليه ضرورة اقرار الاقتراح قيد الدرس.

لفت بعض  النواب الى انه يمكن ان يكون العمل بهذا القانون لمدة معينة، دون ان يكون له صفة الدوام الى حين تمكن الادارة من معالجة الشغور الحاصل.

وحيث تبين للجنة ان الاقتراح بحاجة الى مزيد من الدرس كما الى الاستماع الى راي مجلس الخدمة المدنية قررت تاجيل بته الى جلسة لاحقة.

نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الاسبوع المقبل.
مواضيع ذات صلة
فرعية لجنة "الادارة والعدل" أقرت اقتراح القانون المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة معدلا
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل تابعت مناقشة مواد اقتراح قانون تعديل احكام المادة 93
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الإدارة والعدل أحالت ملفيّ مجلس شورى الدولة والعمل الاجتماعي على لجان فرعية
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الادارة والعدل أقرت اقتراح قانون لتنظيم مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي
lebanon 24
Lebanon24
28/07/2026 21:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24

علي حسن خليل

مجلس شورى

الحاج حسن

حسن خليل

طرابلسي

علي حسن

ابراهيم

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:10 | 2026-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-28
Lebanon24
13:59 | 2026-07-28
Lebanon24
13:47 | 2026-07-28
Lebanon24
13:43 | 2026-07-28
Lebanon24
13:42 | 2026-07-28
Lebanon24
13:31 | 2026-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24