مرفأ بيروت يطلق خدمة الدفع الإلكتروني لتسديد الرسوم عبر مؤسسات مالية ومراكز دفع

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في خطوة جديدة ضمن مسار التحول الرقمي وتحديث الخدمات، وقعت إدارة واستثمار مرفأ ، ممثلة برئيس مجلس إدارتها، مديرها العام السيد مروان النفّي، عقوداً مع كل من Neo – ، وOMT، وWhish Money، وBoB Finance وMTM / Ria، وNetCommerce، في إطار إطلاق الإلكتروني.وتهدف هذه الخدمة إلى إتاحة تسديد الرسوم إلكترونياً عبر شبكة من المؤسسات المالية ومراكز الدفع الإلكتروني، بما يوفر خيارات أكثر مرونة للمتعاملين مع المرفأ، ويسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يعزز مستويات الكفاءة والأمان والشفافية في مختلف العمليات.وجرى توقيع العقود خلال حفل رسمي أقيم اليوم في مرفأ بيروت، بحضور ممثلي الشركات والمؤسسات المالية المشاركة، تزامناً مع بدء التشغيل الرسمي لخدمة الدفع الإلكتروني، بعد استكمال مراحل الاختبار والتأكد من جاهزية الأنظمة وقنوات الدفع.وأكد النفي: "أن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني يشكل محطة أساسية في مسيرة تحديث مرفأ بيروت والتحول نحو ، ويعكس الإدارة بتطوير بيئة العمل واعتماد حلول تكنولوجية متقدمة تواكب أحدث التطورات العالمية في إدارة المرافئ".وأضاف:" أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة أشمل لتحديث مختلف الخدمات والإجراءات الإدارية والتشغيلية، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين مع المرفأ، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز مبادئ الرشيدة والشفافية، وترسيخ مكانة مرفأ بيروت كمرفق حديث ومتطور يواكب متطلبات التجارة والنقل البحري".وختم النفي: "إن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتطوير المرافق العامة وتعزيز تنافسيتها. وستواصل إدارة واستثمار مرفأ بيروت تنفيذ المشاريع التي تسهم في تحديث خدماتها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة".