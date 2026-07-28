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لبنان

لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين تدعو لاجتماع عام رفضًا للإخلاء والتهجير

Lebanon 24
28-07-2026 | 08:22
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لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين تدعو لاجتماع عام رفضًا للإخلاء والتهجير
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين تدعو لاجتماع عام رفضًا للإخلاء والتهجير photos 0
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دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان جميع المستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني (التجاري) إلى المشاركة في الاجتماع العام الذي سيُعقد عند الخامسة من عصر يوم غد الأربعاء، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن الاجتماع يأتي في ظل تصاعد المخاطر التي تهدد حق السكن واستمرار المحال التجارية والمؤسسات الصناعية والحرفية والمدارس الرسمية، مؤكدة أهمية مناقشة آخر المستجدات ووضع خطة للتحرك في المرحلة المقبلة دفاعًا عن حقوق المستأجرين، إلى جانب التحضير للتحركات المطلبية اللازمة.

وأكدت أن الاجتماع سيجدد رفض أي تعدٍّ على حقوق المستأجرين، وسيعمل على توحيد الجهود للمطالبة بتعديل قانوني الإيجارات في القطاعين السكني وغير السكني، بما يحقق العدالة، ويحفظ حق السكن، ويؤمن حماية المؤسسات التجارية والمهن الحرة من الإقفال والتهجير.

وشددت اللجنة على أن الحضور "ضروري وأساسي"، معتبرة أن الدفاع عن حق السكن وحقوق مستأجري المحال التجارية مسؤولية جماعية، وأن وحدة المستأجرين ومشاركتهم الفاعلة تشكلان الضمانة الأساسية لصون الحقوق ومواجهة سياسات الإخلاء والتهجير.

 
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