بطريرك الكلدان من غوسطا: مزار الرحمة الإلهية نموذج فريد يجمع بين الطبيعة والإيمان

أشاد بطريرك الكنيسة الكلدانية في والعالم مار بولس الثالث نونا بما لمسه خلال زيارته إلى مزار الإلهية في غوسطا، معتبراً أن "هذا المكان يشكّل نموذجاً فريداً يجمع بين الطبيعة والإيمان، حيث تتحول الطبيعة إلى مساحة تعبّر عن الرسالة الروحية وتدعو إلى التأمل والصلاة".

وجرت الزيارة بحضور راعي أبرشية سيدة للموارنة في المطران إدغار ماضي، والرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الأب إلياس سليمان، والأمين العام لمجلس البطاركة والأساقفة في لبنان الأب جان يونس، ورئيس دير المخلّص – في غوسطا الأب الترس، إلى جانب الآباء المسؤولين عن المزار.

وأكد البطريرك نونا أن ما يميّز المزار هو "الانسجام العميق بين الطبيعة والرسالة الروحية التي يحملها، بحيث تبدو معالمه وكأنها صُمّمت لتجسّد الإيمان بصورة ملموسة"، واصفاً المشهد بأنه "نادر ولا يتوافر إلا في أماكن قليلة جداً حول العالم". كما بارك الجهود التي يبذلها الآباء المشرفون على المزار، مثنياً على رسالتهم في مواصلة هذا المشروع الروحي والرسولي.