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لبنان

بعد العثور على كمية كبيرة من نيترات الامونيوم في بلدة جنوبية... بيان لـ"اليونيفيل"

Lebanon 24
28-07-2026 | 09:08
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بعد العثور على كمية كبيرة من نيترات الامونيوم في بلدة جنوبية... بيان لـاليونيفيل
بعد العثور على كمية كبيرة من نيترات الامونيوم في بلدة جنوبية... بيان لـاليونيفيل photos 0
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صدر عن قوة  الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) البيان التالي: 
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مع توسّع أنشطة اليونيفيل في أعقاب تراجع مستوى العنف في جنوب لبنان، يواصل حفظة السلام مواجهة المخاطر المتفجرة التي خلّفها النزاع. ويساهم متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل، من خلال دعم الدوريات وعمليات تفتيش الطرق التي يستخدمها حفظة السلام، في جعل الطرق الرئيسية أكثر أمانًا، بما يتيح للقوات تنفيذ مهامها بدرجة أكبر من السلامة، ويحدّ في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تطال المجتمعات المحلية خلال عودتها التدريجية.

ومع ارتفاع وتيرة العمليات الميدانية، أصبحت إزالة المخاطر المتفجرة عنصرًا متزايد الأهمية في عمل اليونيفيل. ويقدّم متخصصو إزالة المتفجرات الدعم للدوريات وعمليات تفتيش الطرق عبر تحديد التهديدات المتفجرة وتقييمها وتحييدها بشكل آمن، قبل أن تشكّل خطرًا على حفظة السلام أو تعرقل تنفيذ مهام البعثة.

وفي 2 تموز، وخلال عملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من حولا، عثر حفظة السلام على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى، تحتوي على ما يقارب 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة، تتكوّن بشكل أساسي من مركبات نترات الأمونيوم.

وبعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر، نفّذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة، ما أدى إلى إزالة الخطر الذي كانت تشكّله.

وفي 10 تموز، عثرت دورية أخرى على بقايا طائرة مسيّرة بالقرب من موقع تابع للأمم المتحدة في جنوب لبنان. وتم تأمين المنطقة فورًا، فيما قام متخصصو إزالة المتفجرات بفحص الطائرة. وبعد التأكد من احتوائها على مكونات متفجرة، عطّل الفريق الخطر في الموقع بشكل آمن ومن دون وقوع أي حوادث.

وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، اللواء ديوداتو أبانيارا: "مع توسّع أنشطة اليونيفيل العملياتية، يُعدّ الحدّ من المخاطر التي تشكّلها المواد المتفجرة أمرًا بالغ الأهمية لضمان قدرة حفظة السلام على أداء مهامهم. فكل مادة متفجرة يتم تعطيلها بأمان تساهم في توفير ظروف أكثر أمانًا لعملياتنا وتعزز استقرارًا طويل الأمد في جنوب لبنان".

ورغم تحسن الوضع الأمني في الأسابيع الأخيرة، لا تزال مخلفات المتفجرات والمواد الخطرة الأخرى تشكّل خطرًا في أجزاء من جنوب لبنان. ومن خلال تحديد هذه المخاطر وتحييدها بشكل آمن، يساهم خبراء إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل في جعل الطرق الرئيسية أكثر أمانًا أمام حفظة السلام الذين يواصلون تنفيذ مهامهم، كما يساعدون في تهيئة ظروف أكثر أمانًا للمجتمعات المحلية مع عودتها التدريجية إلى قراها ومزارعها وأنشطتها اليومية.
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