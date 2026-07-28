إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تموز

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أعلنت في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر هو التالي:40.746 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.- للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر: - قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية 40.746 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.- قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 40.746 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.44.821 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.- للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر: - قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 44.821 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.- قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 44.821 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.- تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.وإن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليترا) في شهر تموز البالغ 1.992.150. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.