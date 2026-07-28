الصدي رعى توقيع عقد بين مصلحة الليطاني ومياه بيروت ويتابع حاجات بلدات راشيا

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رعى والمياه جو الصدي حفل توقيع عقد بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة مياه وجبل ، لاستمداد المياه من المنشآت العائدة للمصلحة الى محطة تنقية المياه في الوردانية، بحيث يخصص 90 مليون متر مكعب من الليطاني لتغذية بيروت الكبرى سنويا.ويأتي هذا العقد إنفاذا للمرسوم 14522 تاريخ 16/5/1970 الذي ينص على كيفية توزيع مياه الليطاني والمصادر المائية الأخرى بين المناطق وتطبيقا للمشروع الثاني لتعزيز امدادات المياه في بيروت الكبرى الممول من قرض .وقد وقع عن المصلحة رئيس مجلس الادارة الدكتور سامي علوية وعن المؤسسة مديرها العام ربيع ، في حضور مجلس الانماء والاعمار الدكتور يوسف كرم ومديرة مشروع المياه في البنك الدولي الدكتورة سالي زغيب.كما عرض الصدي لشؤون وحاجات بلدات راشيا مع وفد ضم بلديات قلعة رئيس بلدية بكا ياسر خليل ونائب الرئيس رئيس بلدية عين عرب عصام الهادي ورؤساء بلديات: البيرة غازي أبو حسين، عيتا الفخار ديب الياس برهوم، حلوه عماد الداوود، الرفيد حسن ، كفردينس محمد أبو الشامي، خربة روحا مروان هاجر، رئيس بلدية تل ذنوب الصقر وممثلين عن بلديتي دير العشائر ومدوخا.