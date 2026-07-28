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لبنان

وزارة الاقتصاد: جولات رقابية مكثفة على محطات الوقود وشركات توزيع المحروقات

Lebanon 24
28-07-2026 | 15:11
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وزارة الاقتصاد: جولات رقابية مكثفة على محطات الوقود وشركات توزيع المحروقات
وزارة الاقتصاد: جولات رقابية مكثفة على محطات الوقود وشركات توزيع المحروقات photos 0
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تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر مديرية حماية المستهلك ومصالحها الإقليمية، متابعة واقع سوق المحروقات في مختلف المناطق اللبنانية، في ظل ارتفاع الطلب والضغط على الكميات المتوافرة، وبخاصة المازوت، بهدف ضمان انتظام التوزيع، ومنع الاحتكار وحماية المستهلك.
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في الجنوب، تابعت فرق مصلحة الاقتصاد عمليات توزيع المحروقات، ونفذت إجراءات رقابية شملت فتح محطات مقفلة تحتوي خزاناتها على مادتي البنزين والمازوت، وتنظيم محاضر ضبط في حق المخالفين في حالات الاحتكار أو عدم الالتزام بالسعر الرسمي، في صور، والبص، وبرج رحال، وروم، وعنان، وجزين.

كما وتستمر متابعة شركات التوزيع للتأكد من وصول الكميات المستلمة إلى الأسواق وفق الأصول القانونية. 

وكذلك شملت الجولات الرقابية محافظة النبطية، للتأكد من التزام الموزعين بالجداول المعتمدة، والتثبت من توزيع كامل الكميات المستلمة، ورصد أي تطور مرتبط بتوافر المادة وحركة الطلب في المناطق الآمنة.

وأما في الشمال، فواصلت مصلحة الاقتصاد جولاتها على محطات الوقود والشركات الموزعة في البداوي، وأنفة – الكورة، وطرابلس، وشكا – البترون، وزغرتا، وعكار، لمتابعة آليات التوزيع في ظل الضغط المتزايد على الطلب والشح النسبي في بعض الأسواق.

توازياً، شملت جولات مديرية حماية المستهلك المطاعم والمؤسسات السياحية في طرابلس، والبترون، والضنية، حيال الالتزام بشروط السلامة العامة والصحة الغذائية، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
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