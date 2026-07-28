بري في بعبدا وترقّب لانعكاسات اجتماع ترامب ونتنياهو على مستقبل الحرب والسلم في المنطقة

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أعلنت القوات المسلحة أنها نفذت، بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأميركية اليوم الأربعاء، ضربات «نوعية محددة» ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران متواجدة على أراضي العراق مرتبطة بالاستهدافات التي شنت ضد المنشآت البترولية في المملكة.من جهته، أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ ضربات مشتركة مع القوات المسلحة السعودية ‌في ‌العراق ضد جماعات ‌مسلحة ⁠موالية لإيران. وجاء في بيان ⁠صادر عن القيادة المركزية الأميركية «نفذت القيادة المركزية الأميركية ⁠والقوات المسلحة ‌السعودية ‌ضربات دقيقة في ‌العراق، ‌في 28 يوليو، ضد إرهابيين موالين لإيران، ‌كان الحرس الثوري الإسلامي قد وجههم ⁠بمهاجمة ⁠القوات الأميركية وبنية الطاقة السعودية التحتية».ترافقت هذه الضربات مع إطلاق إيران عدة صواريخ باليستية على القوات الأميركية المتمركزة في ، وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن جميع الصواريخ الإيرانية تم اعتراضها بنجاح، مضيفة أن القوات الأميركية «لا تزال في حالة يقظة وتأهب قصوى».في المقابل، يعيش حالة ترقّب لما يمكن أن يسفر عنه اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتقرير مستقبل الحرب والسلم في المنطقة، وإمكان حصول ضغط أميركي على للمضي في تطبيق "الاتفاق الاطار" الموقّع بين لبنان وإسرائيل، وفي انتظار زيارة إلى قصر بعبدا اليوم، سيكون اتفاق الاطار في صلبها، استقبل بري أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى بحث لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار ومواصلة عمليات التفجير والتدمير للمنازل والقرى الجنوبية المحتلة، إضافة لنتائج زيارة الرئيس سلام والوفد الوزاري إلى العراق. وتابع بري أيضاً الاوضاع العامة، لا سيما الأمنية منها خلال استقباله المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.وأفاد مصدر سياسي رفيع لـ"نداء الوطن" بأنه من المرتقب أن يزور رئيس مجلس النواب قصر بعبدا للقاء الرئيس عون، في أول زيارة من نوعها منذ 23 آذار الماضي. وتأتي عقب المحادثات التي أجراها عون في واشنطن، ولا سيما إشادته، أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالدور الذي يضطلع به بري. ومن المقرر أن يتناول اللقاء نتائج الزيارة إلى ، وتطورات الجنوب، وعددًا من الملفات السياسية الداخلية، إضافة إلى متابعة انعكاسات لقاء ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، على الجبهة الجنوبية. وفي هذا الإطار، نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن ترامب لم يطلب، خلال الاجتماع، انسحابًا إسرائيليًا من أي جبهة.ويصل إلى السبت المقبل، الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين تتّصل بالتطورات اللبنانية الداخلية الأمنية والسياسية، واطلاعهم على حصيلة المشاورات العربية والخليجية والدولية في شأن التطورات ذات الصلة بلبنان، إضافة إلى الوضع الاقليمي.لكن معلومات "نداء الوطن" افادت بأنه لم يُحدَّد حتى الآن موعد لزيارة الموفد السعودي إلى لبنان، الأمير يزيد بن فرحان، رغم ما تردّد عن احتمال زيارته خلال هذا الأسبوع.