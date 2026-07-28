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لبنان

اربعة مطالب لبنانيّة في "مفاوضات روما"

Lebanon 24
28-07-2026 | 22:46
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اربعة مطالب لبنانيّة في مفاوضات روما
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كتب محمد بلوط في" الديار": تفرض التطورات الاخيرة توسيع جدول اعمال مفاوضات روما 2 المنتظرة الاسبوع المقبل ، بعد ان قيل سابقا ان الجدول سيقتصر على تقويم ما يسمى بالانسحاب التجريبي او النموذجي في زوطر الغربية، ومناقشة وتحديد مناطق المرحلة الثانية من هذا الانسحاب . وتقول مصادر مطلعة ان نتائج زيارة رئيس وزراء العدو نتنياهو الى واشنطن ولقائه الرئيس الاميركي ترامب، ستنعكس بشكل او بآخر على اجواء مفاوضات روما . مع العلم ان المواقف الاسرائيلية الاخيرة تعكس مزيدا من التشدد تجاه موضوع الانسحاب ، ومحاولة واضحة للالتفاف على نتائج زيارة الرئيس جوزاف عون الى واشنطن . والى جانب زيارة نتنياهو للولايات المتحدة الاميركية ، تشير المصادر الى وجوب التوقف عند امر مهم سجل قبل مفاوضات روما المرتقبة، الا وهو الموقف الحازم والعالي النبرة الذي صدر عن الرئيس عون اول امس، بوجه استمرار تدمير "اسرائيل" الممنهج للجنوب ، وتحذيره من تماديها في خرق اتفاق الاطار، معربا عن خشيته من ان تؤدي الممارسات الاسرائيلية الى التأثير على فعاليته. وجاء كلام رئيس الجمهورية خلال استقباله مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكرترك، الذي وصف ما رآه من دمار ومعاناة في لبنان وانتهاكات اسرائيلية بانها ترتقي الى جرائم حرب. ولاحظت المصادر انه بعد ساعات قليلة من تحذير الرئيس عون، نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة تفجيرات جديدة وضخمة، طاولت قرى عديدة في اقضية النبطية وبنت جبيل وصور .
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ويقول مصدر رسمي لـ"الديار" ان هذه التطورات، وتوسع الخروقات والانتهاكات الاسرائيلية، تفرض توسيع جدول اعمال مفاوضات روما الاسبوع المقبل . ويكشف ان الرئيس عون سيعطي توجيهاته للوفد اللبناني المفاوض، لكي لا يقتصر البحث حول الانسحاب التجريبي ، وان الاجواء تشير الى ان الوفد اللبناني سيؤكد على ٤ مطالب هي :
١- تثبيت وقف اطلاق النار والخروقات والاعتداءات الاسرائيلية اليومية .
٢- توسيع مناطق المرحلة الثانية من الانسحاب التجريبي، ليطاول اكثر من قرية محتلة ومنها زوطر الشرقية .
٣- وقف التدمير الممنهج وتجريف واحراق منازل البلدات والقرى الجنوبية المحتلة .وفي هذا المجال يشير المصدر الى ان الرئيس عون اجرى في اليومين الماضيين سلسلة اتصالات، للضغط على " اسرائيل" من اجل وقف هذا التدمير ، وانه سيثير هذا الموضوع الى جانب المواضيع الاخرى، في زيارته المرتقبة غدا الى تركيا لدعم الموقف اللبناني.
٤- وقف قوات الاحتلال اعتداءاتها التي تطاول الجيش اللبناني، كما حصل مؤخرا في زوطر الغربية والمنصوري ، وهي تندرج في اطار محاولات "اسرائيل" المتكررة، لعرقلة مهام ودور الجيش اللبناني، وبالتالي إعاقة تنفي الانسحاب من الاراضي المحتلة .
من جهة اخرى، كشف المصدر عن ان لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس الاميركي، تخلله التطرق الى تعزيز ضمانات واشنطن لتنفيذ "الاتفاق الاطاري" ، مشيرة الى ان الرئيس عون سيركز في الأيام القليلة المقبلة على ترجمة وتعزيز الضمانات الاميركية .  
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