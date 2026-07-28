تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ضربة استباقية ضد "داعش" وخلية يقودها سجين لبناني تنشط للتمويل

Lebanon 24
28-07-2026 | 22:56
A-
A+
ضربة استباقية ضد داعش وخلية يقودها سجين لبناني تنشط للتمويل
ضربة استباقية ضد داعش وخلية يقودها سجين لبناني تنشط للتمويل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجّهت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ضربة استباقية إلى تنظيم "داعش"، بعدما أوقفت شابًا سرق مبلغ 400 ألف دولار أميركي من خزنة والده، ليتبيّن خلال التحقيقات أنه حوّل الأموال إلى سوريا لصالح التنظيم.
Advertisement
وأفاد مصدر قضائي لـ"فرانس برس" بأن التحقيق أظهر أن "الموقوف يعمل ضمن خلية تنشط بين لبنان وسوريا، وتضم ثلاثة أشخاص موقوفين أساسًا في سجن القبة في طرابلس، تولوا التنسيق مع التنظيم في سوريا"، إضافة إلى شخصين آخرين يُرجح أنهما فرّا إلى سوريا. وأضاف أن المجموعة كانت "تتولى تمويل التنظيم بهدف تنفيذ أعمال إرهابية داخل الأراضي السورية أو في لبنان".

وكتبت" الشرق الاوسط": وجّه الأمن اللبناني ضربة استباقية لتنظيم «داعش» الإرهابي، تمثلت بتوقيف خلية كانت تنشط ما بين لبنان وسوريا، وتعمل على جمع الأموال لصالح التنظيم وإنجاح مهامه في تنفيذ أعمال إرهابية في الداخل السوري.
وأوضح مصدر قضائي لبناني بارز أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي «أوقفت أربعة من أعضاء الشبكة على الأراضي اللبنانية». وقال إن الشعبة «تمكنت من تفكيك الخلية التي كانت تخطط للقيام بأعمال أمنية في سوريا».
وأكد المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن خيوط القضية «تكشّفت بصورة غير متوقعة، إثر توقيف شاب أقدم على سرقة مبلغ 400 ألف دولار أميركي من خزنة والده، وفي أثناء التحقيق معه، تبين أن الأموال التي استولى عليها لم تُصرف على حاجاته الشخصية، بل حُوّلت إلى سوريا لصالح تنظيم (داعش) في سوريا، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى توسيع التحقيقات لكشف الجهات التي تقف خلف عملية التمويل».
الجانب الأخطر في العملية، ما كشفت عنه التحقيقات الأولية، التي بيّنت أن رئيس الشبكة هو سجين لبناني يقبع في سجن القبة في طرابلس، وكان يدير الشبكة من خلف القضبان. ولفت المصدر إلى أن اعترافات الشاب الموقوف أظهرت أن الأخير «لم يتصرف بصورة فردية، بل يعمل ضمن خلية تتألف من أربعة أشخاص هم نزلاء في سجن القبة في طرابلس جميعهم لبنانيون، ويديرهم السجين عبد الرحمن بازرباشي، الذي ينفّذ ثلاثة أحكام سابقة كلها تدينه بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي، وكان ينسّق مع عناصر التنظيم داخل سوريا، ويتولى مع رفاقه تأمين الاحتياجات اللازمة للتنظيم لمتابعة أنشطته، بما يخدم تنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي السورية». وتعكس القضية حجم التحدي الأمني الذي يواجه لبنان، والتهديدات التي تمثلها التنظيمات المتطرفة. وبحسب المصدر القضائي، فإن «أعمال الخلايا التابعة لتنظيم (داعش) باتت عابرة للحدود، وعادت لتنشط بقوة لإعادة بناء قدراتها»، محدثاً عن «ضرورة رفع وتيرة التنسيق بين لبنان وسوريا، وبين الأجهزة اللبنانية ودول أخرى في المنطقة لمنع أي محاولة لإحياء البنية التنظيمية لـ(داعش)، وبالدرجة الأولى قطع الطريق عليها لاستغلال الأراضي اللبنانية كنقطة عبور أو تمويل أو انطلاق لأي نشاط إرهابي».
 
مواضيع ذات صلة
ضربة إستباقية للجيش جنوباً وحادث المنصوري يكشف حجم المخاطر
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات واشنطن تنطلق اليوم وارتياح لبناني حذر لتشكيل "خلية رباعية" لضمان وقف النار والانسحاب
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تنسيق أمني لبناني-سوري أساسه ضبط الحدود ومحاربة "داعش"
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
خلية الإعلام الأمني في العراق: تنفيذ 3 ضربات جوية ضد مخابئ الجماعات المسلحة في محافظة كركوك
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الأجهزة الأمنية

شعبة المعلومات

الشرق الأوسط

عبد الرحمن

اللبنانية

السورية

الرحمن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:56 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:53 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:20 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-07-29
Lebanon24
06:56 | 2026-07-29
Lebanon24
06:53 | 2026-07-29
Lebanon24
06:51 | 2026-07-29
Lebanon24
06:51 | 2026-07-29
Lebanon24
06:37 | 2026-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24