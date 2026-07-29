تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل بدأت فعلًا معركة بناء الدولة؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
29-07-2026 | 02:00
A-
A+
هل بدأت فعلًا معركة بناء الدولة؟
هل بدأت فعلًا معركة بناء الدولة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يعد السؤال المطروح في الأوساط السياسية اللبنانية يتمحور حول ما إذا كان لبنان يحتاج إلى بناء دولة حقيقية فاعلة وقادرة تبدأ من التعيينات الإدارية وفقًا للأصول والقوانين والأعراف ولا تنتهي عند بسط سلطتها كاملةً على كل شبر من أراضيها، سواء تلك التي لا تزال إسرائيل تحتّلها أو تلك التي لا تزال خارج هذه السلطة في الداخل اللبناني، بل حول ما إذا كانت معركة بنائها قد بدأت فعلاً، بعد سنوات طويلة طغى فيها منطق التسويات المؤقتة على منطق المؤسسات، وتقدمت فيها الأزمات على حساب مشروع الدولة.
Advertisement
فالحراك السياسي والدبلوماسي الذي شهدته الأسابيع الأخيرة، وما رافقه من اهتمام عربي ودولي متجدد بلبنان، يوحيان بأن البلاد دخلت مرحلة مختلفة. إلا أن هذه المرحلة لا تُقاس بعدد الزيارات الرسمية أو حجم الوعود الخارجية، وآخرها الوعود الأميركية، بل بقدرة الدولة اللبنانية على ترجمة هذا الاهتمام إلى قرارات وإجراءات تعيد الاعتبار إلى مؤسساتها.
وتشير أوساط سياسية إلى أن الرسائل التي حملتها اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع عدد من المسؤولين الدوليين والعرب تكاد تتقاطع عند نقطة واحدة، وهي أن المجتمع الدولي مستعد لمواكبة خروج لبنان من أزماته، لكنه ينتظر من الدولة اللبنانية أن تثبت قدرتها على الإمساك بقرارها، وإطلاق الإصلاحات، وتعزيز مؤسساتها الأمنية والإدارية والقضائية.
ومن هنا، تبدو المؤسسة العسكرية في صلب المرحلة المقبلة. فالدعم الذي تؤكد واشنطن وعدد من العواصم الغربية والعربية استعدادها لتقديمه إلى الجيش لا يُقرأ على أنه مجرد مساعدة عسكرية، بل كجزء من رؤية تعتبر أن قيام دولة قوية يبدأ من وجود مؤسسات شرعية قادرة على حماية الاستقرار وفرض القانون. إلاّ أن البيان الأخير لقيادة الجيش، وما يُرسم حوله من علامات استفهام، قد يعيد عقارب الساعة إلى ما قبل لقاء الرئيسين عون وترامب.
لكن بناء الدولة، وفق تصوّر بعض السياسيين المخضرمين لا يقتصر على الأمن وحده. فالدولة التي يطالب بها اللبنانيون والمجتمع الدولي هي أيضًا دولة قضاء مستقل، وإدارة حديثة، ومؤسسات مالية شفافة، واقتصاد قادر على استعادة ثقة المستثمرين والأسواق. ولذلك، فإن الإصلاحات لم تعد مطلبًا تقنيًا يطرحه صندوق النقد الدولي أو الدول المانحة، بل أصبحت جزءًا من معركة استعادة الدولة نفسها.
في المقابل، لا يمكن تجاهل أن هذا المسار سيصطدم بتحديات داخلية كبيرة. فلبنان لا يزال يعيش انقسامات سياسية عميقة حول ملفات أساسية، من الإصلاح الاقتصادي إلى القضايا السيادية، كما أن أي تغيير في موازين القوى أو في آليات إدارة الدولة يحتاج إلى توافق سياسي واسع، وليس إلى قرارات أحادية. لكن التعيينات الأخيرة، وما رافقها من ملابسات ومخالفات للأصول، لا توحي بأن السلطة الحالية، ممثلة بحكومة تفتقر قرارتها إلى معايير موحدة ومنسجمة مع ما يسعى إليه رئيس الجمهورية، قادرة على نقل لبنان من ضفّة إلى أخرى بأقل أضرار ممكنة.
إلى جانب ذلك، تبقى البيئة الإقليمية عاملاً مؤثرًا. فالتحولات الجارية في سوريا، وإعادة ترتيب العلاقات في المشرق، والتجاذب المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، كلها عناصر ستنعكس على لبنان، سواء سلبًا أو إيجابًا. وهذا يعني أن معركة بناء الدولة لن تُحسم في الداخل وحده، لكنها أيضًا لن تنجح إذا بقي القرار اللبناني أسيرًا لحسابات الخارج.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس ما إذا كانت هناك إرادة دولية لمساعدة لبنان، بل ما إذا كانت هناك إرادة لبنانية لاستثمار هذه اللحظة. فالتاريخ اللبناني مليء بالفرص التي ضاعت بسبب الانقسامات، وبالمبادرات التي تعثرت نتيجة غياب القرار الموحد.
لذلك، فإن المرحلة الحالية قد تشكل فرصة نادرة لإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة، شرط أن يدرك اللبنانيون أن بناءها ليس مشروع رئيس أو حكومة أو مؤسسة بعينها، بل مشروع وطني يحتاج إلى شراكة سياسية، وإصلاحات فعلية، وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن.
قد لا تكون معركة بناء الدولة قد حُسمت، لكنها تبدو اليوم أكثر حضورًا من أي وقت مضى، أقّله مظريًا، وإذا أحسن لبنان استثمار هذا الظرف، فقد تكون هذه بداية انتقاله من إدارة الأزمات إلى بناء المؤسسات. أما إذا أُهدرت الفرصة مرة جديدة، خاصة في ظل حكومة فيها هذا الكمّ من التناقضات، فسيبقى اللبنانيون يدورون في الحلقة المفرغة نفسها، فيما تتغير المنطقة من حولهم بوتيرة متسارعة، ومن بينها سوريا على وجه التحديد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل بدأت معركة استعادة لبنان سلطته كاملةً؟
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: بناء الدولة يبدأ من دعم مؤسساتها الشرعية
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تبدأ معركة "النووي الإيراني" بعد الحرب؟
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
معركة تحسين الشروط التفاوضية بدأت..
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

على استعادة

اللبنانية

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

القضايا

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:56 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:53 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:20 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-07-29
Lebanon24
06:56 | 2026-07-29
Lebanon24
06:53 | 2026-07-29
Lebanon24
06:51 | 2026-07-29
Lebanon24
06:51 | 2026-07-29
Lebanon24
06:37 | 2026-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24