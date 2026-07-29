تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نفذ عمليات سلب في حلبا.. وشعبة المعلومات توقفه

Lebanon 24
29-07-2026 | 02:12
A-
A+
نفذ عمليات سلب في حلبا.. وشعبة المعلومات توقفه
نفذ عمليات سلب في حلبا.. وشعبة المعلومات توقفه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السلب في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سلب في منطقة حلبا، كان آخرها بتاريخ 14-07-2026، حين أقدموا على سلب محفظة أحد المواطنين في محلة شربيلا، بداخلها مبلغ مالي وأوراق ثبوتية، وفرّوا إلى جهة مجهولة على متن فان أبيض اللون.
Advertisement

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويات المتورطين، ومن بينهم سائق الفان، ويدعى:

ع. ر. ز (مواليد عام 2004، لبناني)

بتاريخ 15-07-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في بلدة القبيات.

   بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة اشتراكه مع آخرين في تنفيذ عدد من عمليات السلب في منطقة حلبا، من بينها العملية المذكورة، كما اعترف بتعاطي المخدرات.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل مستمرًا لتوقيف باقي المتورطين.
مواضيع ذات صلة
بجرائم سلب ومخدّرات.. شعبة المعلومات توقف أربعة مشتبهًا فيهم في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نفذوا عمليات سلب بقوّة السّلاح ونشل.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهم
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوّة السّلاح في قبضة شعبة المعلومات.. هكذا تم توقيفه
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
روّجا المخدّرات في الدكوانة وبرج حمّود.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

منطقة حلبا

اللبنانية

القضاء ا

القبيات

القضاء

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:56 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:53 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:20 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-07-29
Lebanon24
06:56 | 2026-07-29
Lebanon24
06:53 | 2026-07-29
Lebanon24
06:51 | 2026-07-29
Lebanon24
06:51 | 2026-07-29
Lebanon24
06:37 | 2026-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24