نفذ عمليات سلب في حلبا.. وشعبة المعلومات توقفه

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لمكافحة عمليات السلب في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لدى حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سلب في ، كان آخرها بتاريخ 14-07-2026، حين أقدموا على سلب محفظة أحد المواطنين في محلة شربيلا، بداخلها مبلغ مالي وأوراق ثبوتية، وفرّوا إلى جهة مجهولة على متن فان أبيض اللون.نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويات المتورطين، ومن بينهم سائق الفان، ويدعى:ع. ر. ز (مواليد عام 2004، لبناني)بتاريخ 15-07-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في بلدة .بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة اشتراكه مع آخرين في تنفيذ عدد من عمليات السلب في منطقة ، من بينها العملية المذكورة، كما اعترف بتعاطي المخدرات.أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة المختص، ولا يزال العمل مستمرًا لتوقيف باقي المتورطين.