توغلات ونسف منازل جنوباً.. دبابات إسرائيلية تتحرك بين عيتا وحداثا

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، بينها دبابتان، إلى أطراف بلدة عيتا، قبل أن تنسحب باتجاه بلدة حداثا في .

وفي كفرشوبا، نفذت دبابات وجرافات إسرائيلية عمليات تجريف للأراضي في منطقة شميس، بالتزامن مع إحراق منازل في بلدتي مركبا والقنطرة.

كما أقدمت القوات فجراً على تفجير ونسف ما تبقى من منازل في عدد من قرى القطاع ، ولا سيما في منطقة المشاع ببلدة .

وترافق ذلك مع تحليق للطيران المسيّر فوق المناطق والقرى الحدودية.