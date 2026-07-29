توغلات ونسف منازل جنوباً.. دبابات إسرائيلية تتحرك بين عيتا وحداثا

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توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، بينها دبابتان، إلى أطراف بلدة عيتا، قبل أن تنسحب باتجاه بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل.
وفي كفرشوبا، نفذت دبابات وجرافات إسرائيلية عمليات تجريف للأراضي في منطقة شميس، بالتزامن مع إحراق منازل في بلدتي مركبا والقنطرة.
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A post shared by Lebanon 24 (@lebanon24.news)
A post shared by Lebanon 24 (@lebanon24.news)
كما أقدمت القوات الإسرائيلية فجراً على تفجير ونسف ما تبقى من منازل في عدد من قرى القطاع الغربي، ولا سيما في منطقة المشاع ببلدة المنصوري.
وترافق ذلك مع تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق المناطق والقرى الحدودية.