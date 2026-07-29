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لبنان

في الجنوب.. صور تكشف ما عثر عليه الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
29-07-2026 | 03:14
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في الجنوب.. صور تكشف ما عثر عليه الجيش الاسرائيلي
في الجنوب.. صور تكشف ما عثر عليه الجيش الاسرائيلي photos 0
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كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية عبر منصة "أكس": "تواصل قوات الفرقة 91 تركيز جهودها على العثور على وسائل قتالية تابعة لـ "حزب الله" وتدميرها، والتي لا تزال موجودة داخل المنطقة الأمنية. وفي إطار هذه الجهود، تم خلال الأيام الأخيرة العثور على عشرات القطع من الوسائل القتالية. وخلال الأيّام الماضية، عثر مقاتلو الألوية 401 و4 و300 على بنادق من طراز كلاشنيكوف، وقذائف RPG، وعبوات ناسفة، وقنابل يدوية، ومخازن ذخيرة، إلى جانب معدات قتالية إضافية. كما رصدت قوات وحدة جمع المعلومات شاهف (869) مشتبهًا به في منطقة رأس البياضة، اقترب من قوات الجيش الإسرائيلي بطريقة شكّلت تهديدًا لها. وأطلقت قوات اللواء 55 طلقات تحذيرية بهدف إبعاده، إلا أنه واصل الاقتراب ولم يستجب لنداءات القوات، ما دفعها إلى إطلاق النار باتجاهه لإزالة التهديد". 
 
 
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