في الجنوب.. صور تكشف ما عثر عليه الجيش الاسرائيلي

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#عاجل‼️ صواريخ وقذائف مضادة للدروع وعبوات ناسفة: قوات جيش الدفاع تواصل نشاطها في العثور على وسائل قتالية وتدميرها في جنوب لبنان
🔸تواصل قوات الفرقة 91 تركيز جهودها على العثور على وسائل قتالية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية وتدميرها، والتي لا تزال موجودة داخل المنطقة الأمنية.… pic.twitter.com/I50zpBZTux
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) July 29, 2026
#عاجل‼️ صواريخ وقذائف مضادة للدروع وعبوات ناسفة: قوات جيش الدفاع تواصل نشاطها في العثور على وسائل قتالية وتدميرها في جنوب لبنان
🔸تواصل قوات الفرقة 91 تركيز جهودها على العثور على وسائل قتالية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية وتدميرها، والتي لا تزال موجودة داخل المنطقة الأمنية.… pic.twitter.com/I50zpBZTux