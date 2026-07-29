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لبنان

اطلاق آلية الدفع الإلكتروني الخاصة برسوم امتحانات "الكولوكيوم".. مكي: يسعدني أن نتابع مسار التحول الرقمي

Lebanon 24
29-07-2026 | 03:19
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اطلاق آلية الدفع الإلكتروني الخاصة برسوم امتحانات الكولوكيوم.. مكي: يسعدني أن نتابع مسار التحول الرقمي
اطلاق آلية الدفع الإلكتروني الخاصة برسوم امتحانات الكولوكيوم.. مكي: يسعدني أن نتابع مسار التحول الرقمي photos 0
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 أطلقت وزيرة التربية ريما كرامي ووزير التنمية الإدارية فادي مكي آلية الدفع الإلكتروني لرسوم امتحانات الكولوكيوم، في خطوة تُنهي الحاجة إلى مراجعة المصارف وتتيح إنجاز العملية بالكامل عبر الإنترنت.

للمناسبة قال مكي:"يسعدني أن نتابع مسار التحول الرقمي الذي بدأ منذ اعوام ، مع تقديم الطلبات لامتحانات الكولوكيوم أونلاين ولكن كانت تنقص هذه العملية الخطوة الأخيرة وهي الدفع الذي كان يتم من طريق الذهاب شخصيا إلى المصرف او إلى شركات الدفع النقدي والتحويل. إن ما قمنا به بالتنسيق مع وزارة التربية وفريق عملها ووزارة المالية هو هذه الخطوة التي تم من خلالها تأمين الربط مع بوابة دفع إلكترونية فأصبحت العملية إنسيابية من البداية إلى النهاية أونلاين عبر صفحة الوزارة مع كل المعلومات والدفع عبر البطاقات أيضا بواسطة شركة نت كومرس ، وهذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات التحول الرقمي التي تتم خطوة بخطوة ، إذ اننا قمنا بها أيضا مع وزارة العمل ووزارة الإقتصاد واليوم مع التربية".
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تابع:"كما عرفت من وزارة التربية أنه يتقدم كل عام نحو 3000 طالب إلى الكولوكيوم ، وان نحو عشرين بالمئة منهم يتوافدون من الخارج. من هنا يمكن ان نتصور مدى التسهيل الذي أحدثه نظام دفع الرسوم إلكترونيا ، أي أننا أضفنا نحو 3000 رضى من جانب الطلاب عبر انسيابية الدفع ".

ختم:" لذا نحن فخورون بهذا العمل وفخورون أيضا بالتعاون مع فريق وزارة التربية الذي وجدناه من أروع الفرق المتمرسة في مجال التحول الرقمي ، وإنني أهنئهم لأن هذه التجربة سوف ننقلها إلى إدارات أخرى لكي نستفيد من تجربة هذا الفريق ، كما احيي فريقنا في التنمية الإدارية الذي نسق هذه العملية مع فريق وزارة التربية".

ثم تحدثت كرامي وقالت:"أود أن أؤكد مع الوزير مكي  أهمية هذه الخطوة وما تمثله، ويعنيني التركيز على نقطتين بالغتي الأهمية بالنسبة إلينا في وزارة التربية هما أولا التعاون الوثيق مع وزارة التنمية لإدارية في الكثير من الأمور، لأن التحول الرقمي بالنسبة إلينا هو جانب من جوانب تحسين الحوكمة ، وهذه نقطة نحن بأمس الحاجة إليها لنصل إلى هذا الرضى لأننا وزارة خدماتية وهي في خدمة الأساتذة والمديرين والطلاب في الجامعات إن كانوا في مسار الدراسة او متخرجين".

تابعت:"إننا في وزارة التربية نحاول منذ زمن ان نرقمن لكن هذه العملية كانت مرتبطة بمشاريع، وبالتالي علينا ان نحدد اولوياتنا سريعا كما فعلنا في هذه الخطوة اليوم، وان نعمل استراتيجيا لنبني الأرضية ، وإنني فخورة جدا بفريق العمل الذي شكلناه بقيادة الأستاذ عماد جبوري وبالتعاون مع فريق العمل الذي كان موجودا اصلا في الوزارة والذي بذل الكثير من الجهد لكي نتعاون مع بعض ونضيف إلى ما كان موجودا سابقا ، فنصل إلى الوقت الذي تصبح فيه الوزارة قد استثمرت الرقمنة لتحسين حوكمتها وتنظيم امورها وخدماتها".

وقالت:"انها خطوة صغيرة اليوم لكنها كبيرة بأثرها تجاه الذين من واجبنا خدمتهم، وبالتالي تصبح الخطوة نفسها كبيرة لأنها تضع الأسس لننطلق مع بعضنا في الوزارات المعنية نحو التحول الرقمي الذي أصبح أساسيا جدا في قطاع التربية".

ختمت:"أود ان اشكر جميع الذين أسهموا في إيصالنا لهذه المرحلة وخصوصا فريق الوزير مكي في وزارة التنمية الإدارية وفريق العمل الذي كان يعمل مع المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب فكانت الإنطلاقة الأولى للكولوكيوم بالرقمنة وصولا إلى هذا اليوم. اهنئكم جميعا ونتطلع إلى خطوات ثانية بإذن الله".

من جهته، تحدث الخطيب وشكر الوزيرين على "الجهود والدعم حتى وصلنا إلى هذا الدفع الإلكتروني"، معتبرا انها "الحلقة الأخيرة من جهد تم القيام به في المديرية العامة للتعليم العالي، وكانت الخطوة الأولى تقديم المعادلات أونلاين، ثم انتقلنا إلى إتاحة تقديم طلبات للكولوكيوم أونلاين، وتكللت المرحلة الثانية بالدفع الإلكتروني. ونأمل في المرحلة المقبلة أن نعمم تجربة الدفع الإلكتروني على الجامعات الخاصة والتي تقدم إلينا الكثير من الطلبات لترخيص برامج وللمباشرة بالتدريس وللإعتراف وتجديد الإعتراف، ولاسيما ان القانون حدد لكل برنامج رسما ماليا. نامل ان ننتقل إلى مرحلة قريبة حيث ننشىء بوابة إلكترونية بيننا وبين الجامعات حيث يشمل الدفع الإلكتروني كل ما يتعلق بالطلاب أونلاين بالكامل ويتم استكماله مع ملفات الجامعات".

ختم:"أغتنم الفرصة لتوجيه الشكر إلى جميع الذين أسهموا معنا في إنجاح هذه العملية ، واشكر فريق عمل الوزارة عنيت الأستاذ عماد جبوري والدكتورة ليال الربيع التي كانت لها الأفكار الأولى وتابعت منذ البداية أفكار استخدام أونلاين بالمعادلات وفي الكولوكيوم مع فريق الوزارة ، وتكلل اليوم بجهد فريد في مكتب الوزير، وإن شاء الله إلى الأمام بخطوات تريح المواطن لنتقدم بالحوكمة الإلكترونية الكاملة".
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المدير العام

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الخطيب

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