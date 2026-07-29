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لبنان

يعملان في مطعمه... سوريان سرقا خزنة من داخل منزل رب عملهما في بلدة برقايل

Lebanon 24
29-07-2026 | 08:15
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يعملان في مطعمه... سوريان سرقا خزنة من داخل منزل رب عملهما في بلدة برقايل
يعملان في مطعمه... سوريان سرقا خزنة من داخل منزل رب عملهما في بلدة برقايل photos 0
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 17-07-2026، ادّعى لدى مخفر برقايل في وحدة الدرك الإقليمي صاحب أحد المطاعم في بلدة برقايل، ضد مجهول بجرم سرقة خزنة حديدية من داخل منزله الكائن فوق المطعم العائد له.
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على الفور، باشرت عناصر المخفر استقصاءاتها وتحرياتها، فعثرت على الخزنة فوق سطح المنزل، وتبيّن أن مبلغًا ماليًا قدره خمسة عشر ألف دولار أميركي قد سُرق من داخلها.

ومن خلال المتابعة، حامت الشبهات حول اثنين من العاملين في المطعم، وهما:

م. ع. (مواليد عام 1990، سوري).
م. ع. (مواليد عام 1991، سوري).

وبعد نحو ساعتين من تقديم الادعاء، تمكّنت دورية من المخفر من توقيفهما.

بالتحقيق معهما ومواجهتهما بالأدلة، اعترفا بتنفيذ عملية السرقة، وضُبط مبلغ اثني عشر ألف دولار أميركي من المبلغ المسروق.

أُعيد المبلغ المضبوط إلى صاحبه، وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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