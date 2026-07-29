ناصر الدين من طرابلس: الصحة حق للجميع

افتتح مستشفى الحكومي قسم الطوارئ الجديد ومركز الرعاية الصحية الأولية، بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والوكالة للتنمية AFD وتنفيذ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، برعاية العامة الدكتور ركان ناصر الدين وكل من سفيري فهد بن عبد الرحمن الدوسري ممثلا بالقائم بالأعمال احمد ابو الحمايد وفرنسا هيرفيه ماغرو، في حضور الرئيس ممثلاً ببارعة حمد، النواب محمد يحيى، عبد العزيز الصمد، جميل عبود، طه ناجي، وليد البعريني، فيصل كرامي، احمد الخير، ايلي خوري، جهاد الصمد، حيدر ناصر، محمد سليمان واديب عبد المسيح، النائبين السابقين سمير الجسر وقاسم عبد العزيز، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، امين فتوى طرابلس الشيخ بلال بارودي، رئيس أساقفة طرابلس وسائر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر، رئيس المجلس الاسلامي العلوي علي محمود قدور، مفتي طرابلس السابق الشيخ مالك الشعار وممثلي نواب وقادة عسكريين وحشد من فاعليات طرابلس.

وشكر السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو وزير الصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وإدارة مستشفى طرابلس الحكومي، مشيداً بجهودهم في تنفيذ مشروع تطوير المستشفى، ومؤكداً أن التعاون الأمد بين الشركاء أسهم في تحقيق نتائج ملموسة لخدمة السكان.

وأوضح أن المشروع، الذي انطلق عام 2022 بتمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عزز قدرة المستشفى على مواجهة الأزمات، عبر تحديث مركز الرعاية الصحية الأولية وقسم الطوارئ، وإنشاء مجمع للعمليات وقسم للتعقيم، إلى جانب تدريب أكثر من 1700 من العاملين في القطاع الصحي.

وأشار إلى أن مستشفى طرابلس الحكومي يخدم أكثر من مليون شخص، معتبراً أن هذه الاستثمارات تشكل إرثاً مستداماً لدعم النظام الصحي اللبناني، وتعكس متانة الشراكة بين فرنسا والسعودية ولبنان واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

، أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن المشروع بدأ عام 2022 بالشراكة بين والوكالة الفرنسية للتنمية ومركز الملك سلمان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بكلفة بلغت 23 مليون يورو، وأسهم في تطوير أقسام المستشفى وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والطوارئ.

ولفت إلى أن الوزارة دعمت المستشفى أيضاً بمعدات طبية حديثة بقيمة تقارب 1.5 مليون دولار، إضافة إلى مساهمات مالية بنحو 467 ألف دولار، كما قررت رفع سقفه المالي بمليوني دولار لتلبية الطلب المتزايد على خدماته، مع الاستمرار في تغطية 100% من استشفاء اللبنانيين غير المضمونين في المستشفيات الحكومية.

وأكد ناصر الدين أن "الصحة حق للجميع"، مشدداً على استمرار الوزارة في دعم القطاع الصحي والعمل على توسيع التغطية الصحية الشاملة وتحسين خدمات الاستشفاء للمواطنين.