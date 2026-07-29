عينٌ على "سجن روميه"

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وأكدت مصادر متابعة لما يجري في السجن أنّ التدقيق الأمني يتمّ بشكل يومي ودوري، كما أن عمليات الدهم المفاجئة واردة في أي لحظة.ويأتي هذا الأمر في ظل الحديث عن ضبط كميات من المخدرات داخل سجن روميه قبل أيام، علماً أن إجراءات قوى الأمن لمكافحة الممنوعات داخل السجن مستمرة ولن تتوقف، وفق ما قال مصدر أمني لـ"لبنان24".