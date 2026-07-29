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لبنان

عينٌ على "سجن روميه"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-07-2026 | 10:02
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عينٌ على سجن روميه
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كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ الأنظار تتجهُ إلى سجن روميه حيث تنشطُ عمليات التفتيش الدقيقة من قبل قوى الأمن الداخلي، ناهيك عن وجود إصرارٍ لدى العناصر الأمنية على كشف أي مخالفة أو عمليات تهريب تحصل داخل السجن.
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وأكدت مصادر متابعة لما يجري في السجن أنّ التدقيق الأمني يتمّ بشكل يومي ودوري، كما أن عمليات الدهم المفاجئة واردة في أي لحظة.

ويأتي هذا الأمر في ظل الحديث عن ضبط كميات من المخدرات داخل سجن روميه قبل أيام، علماً أن إجراءات قوى الأمن لمكافحة الممنوعات داخل السجن مستمرة ولن تتوقف، وفق ما قال مصدر أمني لـ"لبنان24".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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