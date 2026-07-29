رابطة قدماء القوى المسلحة: تقسيط المفعول الرجعي للرواتب مخالفة صريحة للقانون

Advertisement

رفضت رابطة قدماء القوى المسلحة في بيان، "مشروع المرسوم المحال من إلى رئاسة ، والمتعلق بتقسيط المفعول الرجعي لتحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية"، ورأت فيه "مخالفة صريحة للقانون، إذ القانون الذي أقره مجلس النواب لم يتضمن أي نص يجيز تقسيط الحقوق المالية أو تجزئتها".وأكدت الرابطة أن "سنوية الموازنة هي إحدى القواعد الأساسية في ، وتعني أن الاعتمادات المالية المرصودة لنفقات السنة المالية تُصرف ضمن تلك السنة، ولا يجوز ترحيلها أو تجزئتها أو نقلها إلى سنة لاحقة إلا بموجب قانون استثنائي صريح. وعليه، فإن تقسيط المفعول الرجعي على اثني عشر شهرا يشكل مخالفة قانونية ودستورية تفتقر إلى أي سند تشريعي".واعتبرت أن "ما أقدمت عليه لا يقتصر على مخالفة القانون وإرادة مجلس النواب، بل يشكل أيضا التفافا واضحا على الصادر بتاريخ 16 شباط 2026، الذي التزمت الحكومة بموجبه باستكمال تصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية اعتبارا من مطلع عام 2027، بحيث تبلغ نحو ثلاثين ضعفا، أي ما يقارب خمسين في المئة من قيمتها الفعلية قبل الأزمة. ومن شأن هذا النهج أن يفرغ الزيادات الحالية من مضمونها، ويقوض الثقة بالتزامات الدولة، ويثير مخاوف مشروعة من تنفيذ المرحلة النهائية من خطة تصحيح الرواتب والمعاشات".وأكدت الرابطة أنها "تؤيد بالكامل بيان تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين)، وتتبنى جميع الأسباب القانونية والواقعية التي وردت فيه"، معتبرة أن "وحدة الموقف بين جميع مكونات القطاع العام هي السبيل الأمثل للدفاع عن الحقوق التي كفلها القانون".