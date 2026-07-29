تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رابطة قدماء القوى المسلحة: تقسيط المفعول الرجعي للرواتب مخالفة صريحة للقانون

Lebanon 24
29-07-2026 | 11:11
A-
A+
رابطة قدماء القوى المسلحة: تقسيط المفعول الرجعي للرواتب مخالفة صريحة للقانون
رابطة قدماء القوى المسلحة: تقسيط المفعول الرجعي للرواتب مخالفة صريحة للقانون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رفضت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية في بيان، "مشروع المرسوم المحال من وزير المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء، والمتعلق بتقسيط المفعول الرجعي لتحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية"، ورأت فيه "مخالفة صريحة للقانون، إذ القانون الذي أقره مجلس النواب لم يتضمن أي نص يجيز تقسيط الحقوق المالية أو تجزئتها".
Advertisement

وأكدت الرابطة أن "سنوية الموازنة هي إحدى القواعد الأساسية في المالية العامة، وتعني أن الاعتمادات المالية المرصودة لنفقات السنة المالية تُصرف ضمن تلك السنة، ولا يجوز ترحيلها أو تجزئتها أو نقلها إلى سنة لاحقة إلا بموجب قانون استثنائي صريح. وعليه، فإن تقسيط المفعول الرجعي على اثني عشر شهرا يشكل مخالفة قانونية ودستورية تفتقر إلى أي سند تشريعي".

واعتبرت أن "ما أقدمت عليه وزارة المالية لا يقتصر على مخالفة القانون وإرادة مجلس النواب، بل يشكل أيضا التفافا واضحا على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 شباط 2026، الذي التزمت الحكومة بموجبه باستكمال تصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية اعتبارا من مطلع عام 2027، بحيث تبلغ نحو ثلاثين ضعفا، أي ما يقارب خمسين في المئة من قيمتها الفعلية قبل الأزمة. ومن شأن هذا النهج أن يفرغ الزيادات الحالية من مضمونها، ويقوض الثقة بالتزامات الدولة، ويثير مخاوف مشروعة من التراجع عن تنفيذ المرحلة النهائية من خطة تصحيح الرواتب والمعاشات".

وأكدت الرابطة أنها "تؤيد بالكامل بيان تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين)، وتتبنى جميع الأسباب القانونية والواقعية التي وردت فيه"، معتبرة أن "وحدة الموقف بين جميع مكونات القطاع العام هي السبيل الأمثل للدفاع عن الحقوق التي كفلها القانون".
مواضيع ذات صلة
تجمع روابط القطاع العام: نرفض آلية تقسيط المفعول الرجعي ولن نقبل بالالتفاف على حقوقنا
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 22:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب تشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الانسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية ما يستوجب تحركاً دولياً لوضع حد لها
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 22:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب يُقرّ فتح اعتماد إضافي لمنح العسكريين وموظفي القطاع العام 6 رواتب إضافية مع مفعول رجعي منذ تاريخ 1 آذار
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 22:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية طالبت وزير المالية والحكومة بإنصافهم وإنصاف كل القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 22:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

قرار مجلس الوزراء

المالية العامة

وزارة المالية

مجلس الوزراء

وزير المالية

التراجع عن

اللبنانية

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:12 | 2026-07-29
Lebanon24
15:00 | 2026-07-29
Lebanon24
14:42 | 2026-07-29
Lebanon24
14:42 | 2026-07-29
Lebanon24
14:37 | 2026-07-29
Lebanon24
14:02 | 2026-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24