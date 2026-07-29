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لبنان

كان يرمي نفسه أمام السيارات في عين المريسة... قوى الأمن أوقفته وهذا ما اعترف به

Lebanon 24
29-07-2026 | 12:02
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كان يرمي نفسه أمام السيارات في عين المريسة... قوى الأمن أوقفته وهذا ما اعترف به
كان يرمي نفسه أمام السيارات في عين المريسة... قوى الأمن أوقفته وهذا ما اعترف به photos 0
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين والمخلّين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة الرصد والمتابعة الميدانية، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف شخص لإقدامه على السرقة وإثارة الفوضى وتعريض السلامة العامة للخطر.
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ففي أثناء تنفيذ إحدى دوريات المفرزة مهامها في محلة نفق عين المريسة، رصدت شخصًا يرتمي أمام السيارات المارّة، ويثير الفوضى ويزعج المارة، ما شكّل خطرًا على السلامة العامة.

على الفور، عملت الدورية على توقيفه، ويدعى:

م. ح. (مواليد عام 1980، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة محفظة جلدية من داخل أحد المقاهي في محلة كورنيش المزرعة. وبتفتيشه، عُثر بحوزته على المحفظة المسروقة وبداخلها كامل محتوياتها، ومن بينها مستندات رسمية ومبلغ مالي.

أُودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
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