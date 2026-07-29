تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

" حزب الله" على أعتاب أميركا... هكذا ينشط في دولة لاتينيّة

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-07-2026 | 16:30
A-
A+
حزب الله على أعتاب أميركا... هكذا ينشط في دولة لاتينيّة
حزب الله على أعتاب أميركا... هكذا ينشط في دولة لاتينيّة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "washington examiner" الأميركيّ، أنّ البرازيل تُقلل من شأن "حزب الله"، إذ تعتبره مشكلة لبنانية لا تكاد تؤثر عليها. غير أنّ هذا التصوّر الخاطئ يُعرّض الأميركيين للخطر، إذ يحتفظ "الحزب" بوجودٍ نشطٍ في 12 دولة على الأقل في أميركا اللاتينية، وتُعد البرازيل إحدى ركائزه الرئيسية".
Advertisement
 
وبحسب تقرير للموقع الأميركيّ ترجمه "لبنان 24"، يُقدّر محللون أمنيون أنّ "منطقة الحدود الثلاثية التي تلتقي فيها حدود البرازيل وباراغواي والأرجنتين وتضمّ نحو 30 ألف مغترب لبنانيّ، تُوفّر لـ"حزب الله" ما لا يقل عن 200 مليون دولار سنوياً".
 
ووفق الموقع، "تجمع هذه الشبكات الأموال من خلال الاتجار بالمخدرات، وتهريب السجائر والفحم، وتزوير الوثائق، وتزييف الدولار الأميركي، وغسل الأموال، واستخدام شركات واجهة في مجالات الاستيراد والتصدير والبناء والعقارات".
 
وأفاد أنّ "تقارير صدرت في نيسان 2025، أشارت إلى وجود نحو 400 من قادة "حزب الله" الميدانيين وعائلاتهم في أنحاء أميركا الجنوبية، بما في ذلك البرازيل. وبعد شهر واحد، رصد برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل هذه المظلة الماليّة".
 
وأضاف "Washington examiner" أنّه "في عام 2006، كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن الامتداد الإقليمي لهذه البنية التحتية من خلال تصنيف تسعة أفراد وكيانين تابعين لشبكة أسعد أحمد بركات بتهمة دعم "حزب الله". إلا أنّ تحذيراً من مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" صدر عقب الهجوم الذي شنّته حركة حماس في 7 تشرين الأوّل 2023، كان المحرّك الذي دفع الشرطة الفيدرالية البرازيلية إلى إطلاق "عملية ترابيشي"، بالتعاون مع جهاز "الموساد".
 
وأشار الموقع الأميركيّ إلى أنّ "السلطات البرازيلية نفذت مذكرتيّ إعتقال وأجرت 11 عملية تفتيش ومصادرة في كل من ساو باولو وبرازيليا وميناس جيرايس. وحدّد المحققون هويّة كلّ من السوريّ - البرازيليّ محمد خير عبد المجيد واللبناني هيثم حسين دياب باعتبارهما المحرضين اللذين قاما بتجنيد 6 برازيليين على الأقل، إذ استدرجا المجندين إلى بيروت عبر وعود بمبالغ نقدية كبيرة للتخطيط لهجمات تستهدف أهدافاً يهودية وإسرائيليّة".
 
وبحسب الموقع، شملت الأهداف المحتملة كنيسين يهوديين في برازيليا، والسفارة الإسرائيلية، ومقبرة يهودية. وقد قام أحد المجندين على الأقل بعمليات رصد ومراقبة لصالح العملية التي رعاها "حزب الله".
 
وتابع: "في متابعة لعملية "ترابيشي" عام 2024، تمّ الكشف عن مسار الأموال، حيث ألقت الشرطة القبض على شخص واحد احترازياً وأجرت 8 عمليات تفتيش في مدن بيلو هوريزونتي وأوبرلانديا وكونتاجم وساو باولو وبرازيليا. وقد استُخدمت عائدات تهريب السجائر الإلكترونية لتمويل تذاكر الطيران الخاصة بالمجندين".
 
ولفت إلى أنّ "الأموال انتقلت عبر شركات وهمية وهيكل لغسيل الأموال بقيمة مليار ريال برازيليّ، كان محققو عملية "كولوسوس" قد رصدوه سابقاً، لتصل في النهاية إلى محافظ للعملات المشفرة كانت مدرجة بالفعل على قوائم الرصد لدى المتخصصين في مكافحة تمويل الإرهاب. وتصل العقوبة المحتملة المجمعة للتهم الموجهة إلى 75 عاماً وستة أشهر، إلا أنّ العقلين المدبرين المزعومين لا يزالان طليقين".
 
وأفاد الموقع الأميركيّ أنّ "عمليّة "ترابيتشي" كشفت عن تحوّل خطير آخر. إذ يقوم "حزب الله" بتجنيد مواطنين برازيليين واستغلال علاقاته في المراكز الثقافية الشيعية، بما في ذلك "المركز الثقافي الإسلامي الخيري" في برازيليا، لتوفير غطاء لأنشطته، ولأغراض التلقين الفكري والدعم العملياتيّ. وتُعد الجالية اليهودية في البرازيل، التي يبلغ قوامها نحو 90 ألف نسمة، ثاني أكبر جالية يهودية في أميركا اللاتينية؛ وقد وضعها "الحزب" بوضوح في دائرة إستهدافه".
 
وقال الموقع إنّ "كلّ من الأرجنتين وباراغواي وكولومبيا وهندوراس وغواتيمالا قامت بتصنيف "حزب الله" كمنظمةً إرهابية، بينما في المقابل لا تزال البرازيل ترفض ذلك، مما يُبقي "الحزب" طليقاً ونشطاً على أراضيها". واعتبر أنّ "هذا الموقف الرافض للتصنيف لا يمثل حياداً، بل يُوفر الحماية للشبكة".
 
وأضاف: "تدفع الولايات المتحدة الآن ثمن تواطؤ برازيليا. إذ تموّل شبكات "حزب الله" في أميركا اللاتينية عملياتٍ تستهدف مصالح واشنطن وحلفاءها، بينما يستغل عناصرها مسارات التهريب عند الحدود الأميركيّة الجنوبيّة. لذا، يتعيّن على الكونغرس الأميركي وإدارة ترامب فرض خيار حاسم في هذا الشأن".
 
وختم الموقع بالقول: "يتعيّن على واشنطن ربط تقديم أي مساعدات غير إنسانية، أو تمويل من بنك التصدير والاستيراد، أو منح مزايا تجارية تفضيلية للبرازيل، بشرطين غير قابلين للتفاوض: يتمثل الأول في ضرورة أن تصنّف البرازيل "حزب الله" رسمياً كمنظمة إرهابية، بينما يقتضي الثاني التزام إدارة لولا دا سيلفا بالعمل ضمن خلية استخباراتية مشتركة ودائمة بين الولايات المتحدة والبرازيل لتفكيك شبكات الإرهاب في منطقة الحدود الثلاثية. فمع استمرار برازيليا في إنكار هذا التهديد يوماً بعد يوم، يكتسب "الحزب" مساحة أكبر للتحرّك والعمل على أعتاب الولايات المتحدة".
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
سلام: أنشطة "حزب الله" خارجة عن القانون والدولة هي الوحيدة المخولة بالتفاوض
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 01:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا تعمل إيران على حماية "حزب الله" وتوسيع الإنقسام بين أميركا وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 01:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "مهر" عن مصادر: الحوثيون على أعتاب الدخول في الحرب ضدّ إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 01:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: أنشطة حلفاء "حزب الله" ترسّخ نظام سلطة موازية يبقي لبنان ضعيفاً ومقسّماً
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 01:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

لبنان 24

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-07-29
Lebanon24
16:46 | 2026-07-29
Lebanon24
16:38 | 2026-07-29
Lebanon24
16:26 | 2026-07-29
Lebanon24
16:09 | 2026-07-29
Lebanon24
16:01 | 2026-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24