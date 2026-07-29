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لبنان

رابطة معلمي الأساسي الرسمي بعد لقاء كرامي: دوام التدريس أربعة أيام أسبوعياً

Lebanon 24
29-07-2026 | 15:34
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رابطة معلمي الأساسي الرسمي بعد لقاء كرامي: دوام التدريس أربعة أيام أسبوعياً
رابطة معلمي الأساسي الرسمي بعد لقاء كرامي: دوام التدريس أربعة أيام أسبوعياً photos 0
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عقدت "رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي"، لقاءً مع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، التي أكدت اعتماد دوام التدريس أربعة أيام أسبوعياً، كما وأبدت تجاوبها مع الإبقاء على النصاب التعليمي كما كان معتمداً في العام الدراسي الماضي.
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ونقلت الرابطة عن الوزيرة أيضا أنه "سيتم توضيح آلية انطلاق التدريس في منتصف شهر أيلول. وفي ما يتعلق بالمدارس المتعثرة، أكدت الوزيرة أن صرف المستحقات ينتظر توقيع وزارة المالية، مع متابعة يومية لهذا الملف حتى إنجازه. وكذلك أكدت تسريع تحويل الدفعة الأولى إلى صناديق المدارس عن العام الدراسي 2026–2027 مع انطلاقة العام الدراسي".

ونقلت الرابطة عن الوزيرة كرامة أيضا، متابعتها ملف توحيد المسميات مع بداية العام الدراسي، وقد باشرت الوزارة الإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيداً لسلوك المرسوم مساره القانوني. وشددت الوزيرة على الحرص على "عدم إقفال أي مدرسة في المناطق غير الآمنة، بما يضمن حق التلامذة في التعليم، سواء من خلال الإسراع في ترميم المدارس المتضررة، أو اعتماد مبانٍ بديلة للمدارس المهدمة، أو اللجوء إلى التعليم عن بُعد أو التعليم المدمج، مع الحفاظ على كيان المدرسة واستمراريتها".

كما وأكدت صرف مستحقات مدارس الإيواء في أقرب وقت، ومعالجة الثغرات التي رافقت عملية الصرف السابقة.

وطلبت الرابطة من الوزيرة متابعة عدم تقسيط فروقات الزيادات الست مع الحكومة ووزير المالية، انطلاقاً من أن الحقوق لا تُقسط.

وستصدر نتائج مقابلات المديرين المكلفين بالإدارة بمهلة أقصاها بداية العام الدراسي.

كما وسيتم الاستمرار في التعليم في الدوام المسائي خلال العام الدراسي 2026–2027.

وأكدت الرابطة من جهتها، "ضرورة ضم الزيادات إلى صلب الراتب ريثما يتم إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة".

وعُلم أيضا أن تطبيق المناهج الجديدة سيكون اختيارياً خلال العام الدراسي الجديد، مع استكمال التعديلات الإدارية اللازمة لتطبيقها.



 
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