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لبنان

عون الى انقرة للقاء اردوغان وبري "لا يرى مؤشرات مشجعة على تحقيق نتائج عبر اتفاق واشنطن"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-07-2026 | 01:00
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عون الى انقرة للقاء اردوغان وبري لا يرى مؤشرات مشجعة على تحقيق نتائج عبر اتفاق واشنطن
عون الى انقرة للقاء اردوغان وبري لا يرى مؤشرات مشجعة على تحقيق نتائج عبر اتفاق واشنطن photos 0
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يزور  رئيس الجمهورية جوزيف عون  تركيا  اليوم حيث سيلتقي الرئيس  رجب طيب إردوغان.

وستطرح خلال الزيارة ملفات في مقدمها ملف دعم الجيش والمساعدات له، إضافة إلى الوضع في الجنوب، خصوصاً أن تركيا تُشارك في وحدة عسكرية ضمن قوات (اليونيفيل)، إضافة إلى آفاق التعاون الاقتصادي.

ووفق مصادر معنية فان  الزيارة "لن تشهد أي توقيع لاتفاقيات، لكنها ستعطي الإشارة السياسية لتفاصيل تقنية يتم بحثها لاحقاً".
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في المقابل، شكّل اللقاء بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري امس  الحدث السياسي الأبرز في المشهد الداخلي على وقع استمرار العدو الإسرائيلي باعتداءاته على الجنوب ورفع وتيرة التصعيد. 

واكتسب اللقاء أهمية خاصة لكونه اللقاء الأول بعد قطيعة دامت أربعة أشهر بسبب الخلاف السياسي على مقاربة المفاوضات مع الاحتلال واتفاق الإطار وبنوده، كما يأتي اللقاء عشية انعقاد جولة جديدة من المفاوضات في روما والمتوقع أن تبحث في المرحلة الأولى من المناطق التجريبية وتقييم الانسحاب الإسرائيلي وأداء الجيش اللبناني، والبحث في إمكانية الانتقال إلى مرحلة ثانية من المناطق التجريبية بعد نهاية المرحلة الأولى.

وعكس اللقاء محاولة لتوحيد الموقف الرسمي قبل روما، في ظل الحاجة إلى خطاب لبناني موحد يرفض أي صيغة تمنح إسرائيل حق التحرك داخل الأراضي اللبنانية. ونقل مصدر قريب من عين التينة أن بري أبلغ عون أنه "لا يرى مؤشرات مشجعة على تحقيق نتائج عبر اتفاق واشنطن".

وافادت معلومات أن برّي، استمع إلى كل ما شرحه رئيس الجمهورية جوزاف عون بخصوص المفاوضات المباشرة والجولات الجديدة، والأهمّ زيارته إلى واشنطن ولقاؤه ترامب. ونقل عون إلى رئيس المجلس حقيقة الوضع والموقف الأميركي من لبنان وما قد يحصل، وكذلك موقف رئاسة الجمهورية وما حاول الرئيس فعله من أجل تجنيب لبنان حربًا جديدة والذهاب إلى تسوية تؤمّن استرجاع الحقوق. وكان برّي مستمعًا، وأرخى هذا اللقاء جوًا من إعادة الثقة والتواصل، في حين سينقل برّي ما دار من حديث في بعبدا إلى قيادة "حزب الله"، سواء في ما خصّ نظرة الإدارة الأميركية إلى لبنان وما يمكن أن تفعله ، أو في ما خصّ عمل عون في واشنطن.
المصدر: خاص
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