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لبنان

زيارة روحية إلى قلب بيروت.. سيميرارو يصلي أمام ضريح الكاردينال أغاجانيان

Lebanon 24
30-07-2026 | 02:25
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زيارة روحية إلى قلب بيروت.. سيميرارو يصلي أمام ضريح الكاردينال أغاجانيان
زيارة روحية إلى قلب بيروت.. سيميرارو يصلي أمام ضريح الكاردينال أغاجانيان photos 0
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استقبل كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، رئيس دائرة دعاوى القديسين في الكرسي الرسولي، الكاردينال مارتشيلّو سيميرارو،  في كاتدرائية القديسين غريغوريوس المنوّر وإيليا النبي، وسط بيروت، في حضور المطران حنّا علوان، والمونسنيور جانباولو ريزوتّي، الأب رافي أوهانيسيان، كاهن الكاتدرائية، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في البطريركية شربل بسطوري.
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واستهلّ الوفد زيارته بالصلاة أمام ضريح الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان، مستذكرين بإجلال سيرته الزاخرة بالعطاء، ورافعين الدعاء من أجل الكنيسة ورسالتها، ومن أجل أن تبقى شاهدةً للرجاء والإيمان في لبنان والعالم.

وعقب الصلاة، ألقى الكاردينال سيميرارو كلمة، عبّر فيها عن رجائه بأن تعلن الكنيسة قريبًا تطويب الكاردينال  أغاجانيان، مؤكّدًا أنّه «بطريرك قديس» ترك إرثًا روحيًا وكنسيًا استثنائيًا، وشهادةً مضيئة ستبقى منارةً للأجيال. كما أعرب عن أمله في أن يُعلن أيضًا، في أقرب وقت، قداسة الخوري الطوباوي كوميداس، تقديرًا لشهادته البطولية في سبيل الإيمان، ولما تركه من إرث روحي خالد في حياة الكنيسة.

وفي ختام الزيارة، دوّن الكاردينال سيميرارو كلمة في السجل الذهبي للكاتدرائية، عبّر فيها عن إعجابه العميق بالشخصية الروحية للكاردينال أغاجانيان، متذكرًا أنّه نال المناولة الأولى من يده معتبرًا هذه الذكرى نعمةً رافقته طوال مسيرته الكهنوتية والكنسية،مؤكّدًا أنّ الكنيسة مدعوّة إلى حفظ إرث رجالاتها الكبار والاقتداء بمثالهم في القداسة، والخدمة، والأمانة للإنجيل.
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رئيس دائرة

وسط بيروت

بطريركية

الخوري

بيروت

لبنان

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