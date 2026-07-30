بشأن مشاعات جبل لبنان... ترحيب من الحلو بقرار مجلس شورى الدولة

وجّه رئيس الرابطة مارون الحلو في بيان "تحية تقدير إلى مجلس شورى الدولة الذي انتصر للحق وسيادة القانون وأوقف تنفيذ التعميم الصادر عن وزير المال ياسين جابر بما من شأنه تثبيت ملكية المشاعات في لأبناء القرى والبلدات بدءاً من جرود بشري إلى جبة المنيطرة وتنورين وجرود العاقورة وكسروان وبعبدا وعاليه والشوف وجزين".

وأكد أن "الرابطة المارونية لطالما سجّلت اعتراضها على تعميم وزير المال وما يحتويه من إلتباس خطير يمس بنظام الملكية العقارية، ورفضت تسجيل هذه العقارات باسم الدولة وتغيير هويتها التاريخية وطبيعتها القانونية، وأحالت الملف على اللجنة القانونية والدستورية لإجراء الدراسات وإتخاذ الاجراءات اللازمة".

ختم: "نحيّي كل من يتعاون لإبطال قرار وزير المال من جهات كنسية وسياسية وحزبية، منوّهين بالطعن الذي تقدم به عضو كتلة النائب الياس حنكش والذي أدى إلى وقف التعاميم المجحفة وحماية الإرث التاريخي لأهالي جبل ".