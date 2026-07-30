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لبنان

بعد العثور على نيترات في الجنوب.. عقيص يدعو إلى التحقق من أي صلة بانفجار 4 آب

Lebanon 24
30-07-2026 | 04:40
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بعد العثور على نيترات في الجنوب.. عقيص يدعو إلى التحقق من أي صلة بانفجار 4 آب
بعد العثور على نيترات في الجنوب.. عقيص يدعو إلى التحقق من أي صلة بانفجار 4 آب photos 0
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كتب النائب جرج عقيص عبر منصة "اكس":"بعد الحديث عن اكتشاف كميات من نيترات اﻷمونيوم في الجنوب مؤخّراً، وبمعزل عن الجهة التي خزّنتها هناك، من المفترض ان يشكّل اﻷمر مادّة ﻻنارة التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠ او على اﻷقلّ استطلاع امكانية الترابط بين الكميات التي انفجرت في المرفأ وتلك المكتشفة حديثاً في الجنوب. نتمنّى ان تكون اﻷجهزة اﻷمنية والقضائية قد قامت بما يجب القيام به في هذا الشأن تحقيقاً للعدالة".

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