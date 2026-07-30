تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

السيدة الأولى ترأست أول اجتماع لتنفيذ خطة المرأة والسلام والأمن في لبنان

Lebanon 24
30-07-2026 | 04:56
A-
A+
السيدة الأولى ترأست أول اجتماع لتنفيذ خطة المرأة والسلام والأمن في لبنان
السيدة الأولى ترأست أول اجتماع لتنفيذ خطة المرأة والسلام والأمن في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة اللبنانية الأولى نعمت عون الاجتماع الأول للجنة الوطنية التسييرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، التي تضمّ مديرات ومديرين عامين في الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العسكرية والأمنية،في حضور السفيرة سحر بعاصيري سلام نائبة رئيسة الهيئة، والسيدة جيلان المسيري ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان وعضوات من الهيئة.

افتتحت اللقاء اللبنانية الأولى بكلمة ترحيبية أبرز ما جاء فيها: "يشكّل اجتماعنا اليوم محطة مفصلية في مسار تنفيذ الخطة الوطنية الثانية للقرار1325، إذ ننتقل من مرحلة الإعداد والاعتماد إلى مرحلة العمل الفعلي والنتائج الملموسة. فاعتماد الحكومة اللبنانية للخطة الوطنية الثانية مطلع هذا العام لم يكن غاية بحد ذاته، بل كان إعلانًا لالتزام الدولة اللبنانية بتحويل المبادئ إلى سياسات، والسياسات إلى إجراءات، والإجراءات إلى أثر حقيقي ينعكس على مؤسسات الدولة وعلى حياة النساء والفتيات في لبنان.لقد أُعدّت هذه الخطة بقيادة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وبمشاركة فاعلة من الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والأجهزة الأمنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين. أما اليوم، فتبدأ المرحلة الأهم، وهي مرحلة التنفيذ، التي تتطلب قيادة مؤسسية، وتنسيقًا وثيقًا، ومساءلة واضحة، والتزامًا من كل جهة بتنفيذ المسؤوليات الموكلة إليها ضمن اختصاصها. ومن هنا، فإن الدور المحوري يقع على عاتقكم، أنتم المديرين والمديرات العامين، باعتباركم القيادة التنفيذية للإدارات العامة. فنجاح هذه الخطة لن يتحقق من خلال الاجتماعات الدورية أو إعداد التقارير فحسب، بل من خلال إدماج أهدافها في السياسات العامة، والخطط القطاعية، والبرامج التنفيذية، وآليات العمل اليومية، وتوجيه الموارد المتاحة لتحقيق النتائج التي التزمت بها الدولة اللبنانية."

اضافت: "ندرك جميعًا حجم التحديات التي تواجه الإدارة اللبنانية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والأمنية الاستثنائية، وما فرضته من قيود على الإمكانات البشرية والمالية للمؤسسات العامة. إلا أن التجارب الدولية أثبتت أن نجاح الإصلاحات الوطنية لا يبدأ بالموارد، بل بالإرادة المؤسسية، والقيادة الفاعلة، وحسن التنسيق بين المؤسسات. وسنعمل، انطلاقًا من الإمكانات المتاحة، على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز العمل المشترك بين الإدارات. وعندما يلمس شركاؤنا الدوليون جدية الدولة اللبنانية، والتزام مؤسساتها، وقدرتها على تحقيق نتائج قابلة للقياس، فإن ذلك سيعزز الثقة بلبنان ويفتح المجال أمام المزيد من الدعم الفني والمالي. فالشركاء الدوليون يستثمرون في المؤسسات التي تثبت قدرتها على الإنجاز وتحويل الالتزامات إلى نتائج."

تابعت: "إن قرار مجلس الأمن 1325 ليس مجرد التزام دولي، بل يشكل إطارًا وطنيًا لتعزيز الأمن والاستقرار والحوكمة الرشيدة. فإشراك النساء في صنع القرار، والوقاية من النزاعات والاستجابة للأزمات، وبناء السلام، وإعادة الإعمار، لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لتحقيق تنمية أكثر شمولًا ومجتمعات أكثر قدرة على الصمود. وقد أثبتت المرأة اللبنانية، خلال السنوات الماضية، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي شهدها لبنان، أنها شريك أساسي في إدارة الأزمات، والعمل الإنساني، وتعزيز التماسك المجتمعي، وإعادة بناء الثقة داخل المجتمعات المحلية. وتأتي هذه الخطة الوطنية لترجمة هذا الدور إلى سياسات عامة، وآليات مؤسسية، وإجراءات قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة. وتشكّل اللجنة التسييرية الوطنية، التي نجتمع في إطارها اليوم، المرجعية الوطنية لتوجيه تنفيذ الخطة، ومتابعة التقدم المحرز، ومعالجة التحديات، وضمان التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات. كما ستنبثق عنها لجان تنسيقية متخصصة تتولى متابعة التنفيذ القطاعي وفق المسؤوليات المحددة لكل جهة."

ختمت: "في هذه المناسبة، أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الشريك الرئيسي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، التي واكبت إعداد هذه الخطة في مختلف مراحلها، وتواصل اليوم دعمها لعملية التنفيذ وبناء القدرات وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء. وتجسد هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات الوطنية ومنظومة الأمم المتحدة في خدمة أولويات لبنان. كما أتوجه بالشكر إلى جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات المشاركة على التزامها واستعدادها لتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة. فنجاح هذه الخطة لن يُقاس بعدد الاجتماعات التي نعقدها، ولا بعدد التقارير التي نصدرها، بل بقدرتنا على إحداث تغيير ملموس في أداء مؤسسات الدولة، وتحسين حياة النساء والفتيات، وتعزيز مساهمتهن في بناء السلام، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة. وأنا على ثقة بأن اجتماعنا اليوم سيكون نقطة انطلاق لمسار وطني جديد، يقوم على الشراكة، والتنسيق، والمساءلة، وتحمل المسؤولية المشتركة. وسيبرهن مرة أخرى أن الإدارة اللبنانية، رغم كل التحديات، قادرة على الإنجاز متى توافرت الرؤية والإرادة والقيادة. لنعمل معًا، كلٌّ من موقعه، على تنفيذ هذه الخطة الوطنية، وترسيخ مبادئ المرأة والسلام والأمن، وتعزيز دور مؤسسات الدولة، وبناء لبنان أكثر أمنًا واستقرارًا وعدالة، تكون فيه النساء شريكات كاملات في صنع القرار، وبناء السلام، وصياغة مستقبل وطنهن."

بعدها عرضت أمينة سر الهيئة الوطنية المحامية نتالي زغرور مسار إعداد الخطة الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، بدءًا من إعدادها وصولًا إلى إقرارها

واستعرضت المحامية لارا سعادة رئيسة لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار في الهيئة وضابطة ارتكاز أجندة المرأة والسلام والامن في الهيئة أبرز محاور الخطة وخطوطها العريضة. وبعد مناقشة الأولويات والتدخلات والتحديات، تمّ اعتماد برنامج العمل السنوي. 

يأتي هذا اللقاء تنفيذًا لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن ١۳٢٥ حول المرأة والسلام والأمن، بعد أن أعدّتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفق نهج وطني تشاركي شمل الوزارات والإدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وانطلاقًا من إطار الحوكمة المعتمد لتنفيذ الخطة، القائم على الشراكة المؤسسية والتنسيق الوثيق بين الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الوطنية ذات الصلة، بما يضمن تكامل الجهود وتنفيذ تدخلاتها وفقًا لأولوياتها الخمس، وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من وزارة الخارجية الفنلندية.
Advertisement

 

مواضيع ذات صلة
الحجار ترأس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 14:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
فيلوكاليا تكرّم السيدة الأولى نعمت عون في ذكرى زكي ناصيف
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 14:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر يترأس وفد لبنان إلى اجتماع METAC في الرباط
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 14:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
السيّدة الأولى كرّمت مديرات من المبرّات في بعبدا
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 14:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

الحكومة اللبنانية

الدولة اللبنانية

الأجهزة الأمنية

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

النساء في

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-07-30
Lebanon24
06:57 | 2026-07-30
Lebanon24
06:55 | 2026-07-30
Lebanon24
06:53 | 2026-07-30
Lebanon24
06:42 | 2026-07-30
Lebanon24
06:30 | 2026-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24