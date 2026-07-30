أكثر من 150 مهمة للدفاع المدني في خلال ال24 ساعة الماضية

افادت بان عناصرها نفذت خلال ال24 ساعة الماضية، 157 مهمة اسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:

-اخماد حرائق: 79: أحراج: 4، كهرباء:5، مؤسسات:1، منازل:4، اعشاب:60، نفايات:2، آليات متنوعة: 3.

-انقاذ:3: رفع أنقاض وبحث وانقاذ جراء القصف:1، طفل عالق داخل غرفة:1، حيوانات:1

-اسعاف:30: حالات طارئة:13، نقل مرضى:9، حوادث سير:6، أمتال ونقاوجثة غريق:2

-خدمات عامة:34 ، نقل مياه الى مراكز ايواء:14

-سلامة عامة:11