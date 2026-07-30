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لبنان

أكثر من 150 مهمة للدفاع المدني في خلال ال24 ساعة الماضية

Lebanon 24
30-07-2026 | 04:57
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أكثر من 150 مهمة للدفاع المدني في خلال ال24 ساعة الماضية
أكثر من 150 مهمة للدفاع المدني في خلال ال24 ساعة الماضية photos 0
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افادت المديرية العامة للدفاع المدني بان عناصرها نفذت خلال ال24 ساعة الماضية، 157 مهمة اسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:

-اخماد حرائق: 79: أحراج: 4، كهرباء:5، مؤسسات:1، منازل:4، اعشاب:60، نفايات:2، آليات متنوعة: 3.

-انقاذ:3: رفع أنقاض وبحث وانقاذ جراء القصف:1، طفل عالق داخل غرفة:1، حيوانات:1

-اسعاف:30: حالات طارئة:13، نقل مرضى:9، حوادث سير:6، أمتال ونقاوجثة غريق:2

-خدمات عامة:34 ، نقل مياه الى مراكز ايواء:14

-سلامة عامة:11 

 

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المديرية العامة للدفاع المدني

المديرية العامة

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