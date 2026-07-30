أكثر من 150 مهمة للدفاع المدني في خلال ال24 ساعة الماضية

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
افادت المديرية العامة للدفاع المدني بان عناصرها نفذت خلال ال24 ساعة الماضية، 157 مهمة اسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:
-اخماد حرائق: 79: أحراج: 4، كهرباء:5، مؤسسات:1، منازل:4، اعشاب:60، نفايات:2، آليات متنوعة: 3.
-انقاذ:3: رفع أنقاض وبحث وانقاذ جراء القصف:1، طفل عالق داخل غرفة:1، حيوانات:1
-اسعاف:30: حالات طارئة:13، نقل مرضى:9، حوادث سير:6، أمتال ونقاوجثة غريق:2
-خدمات عامة:34 ، نقل مياه الى مراكز ايواء:14
-سلامة عامة:11