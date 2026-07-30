ريفي في عيد الجيش: لا سيادة مكتملة من دون حصرية السلاح بيد الدولة

أكد النائب ، أن الجيش سيبقى صمّام أمان الوطن، والضامن لوحدته وسيادته واستقلاله، وكلّنا ثقة بأن هذه ستواصل أداء رسالتها في وبسط سلطتها على كامل الأراضي ".

وأضاف:"في هذه المناسبة، نؤكد أن لا سيادة مكتملة من دون حصرية السلاح بيد الدولة، ولا استقرار دائماً من دون مرجعية وطنية واحدة، وأن هو الركيزة الأساسية لبناء الدولة القادرة على حماية شعبها وصَون حدودها وفرض القانون، بما يفتح الطريق أمام السيد الحر والمستقل، ويؤسس لمستقبل يليق باللبنانيين".

وختم:"كل التحية لجيشنا الوطني، قيادةً وضباطاً ورتباءً وأفراداً، في عيده، وكل عام وأنتم بخير".