ريفي في عيد الجيش: لا سيادة مكتملة من دون حصرية السلاح بيد الدولة

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أكد النائب أشرف ريفي، أن الجيش سيبقى صمّام أمان الوطن، والضامن لوحدته وسيادته واستقلاله، وكلّنا ثقة بأن هذه المؤسسة الوطنية ستواصل أداء رسالتها في حماية الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية".
وأضاف:"في هذه المناسبة، نؤكد أن لا سيادة مكتملة من دون حصرية السلاح بيد الدولة، ولا استقرار دائماً من دون مرجعية وطنية واحدة، وأن الجيش اللبناني هو الركيزة الأساسية لبناء الدولة القادرة على حماية شعبها وصَون حدودها وفرض القانون، بما يفتح الطريق أمام لبنان السيد الحر والمستقل، ويؤسس لمستقبل يليق باللبنانيين".
وختم:"كل التحية لجيشنا الوطني، قيادةً وضباطاً ورتباءً وأفراداً، في عيده، وكل عام وأنتم بخير".