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لبنان

إعادة فتح مركزي أمن عام جباع وتبنين أمام المواطنين

Lebanon 24
30-07-2026 | 05:00
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إعادة فتح مركزي أمن عام جباع وتبنين أمام المواطنين
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اعلنت المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل وإستقبال طلبات المواطنين في دائرة امن عام النبطية - مركز جباع الاقليمي و مركز تبنين الإقليمي إعتباراً من 30-7-2026 الساعة الثامنة صباحاً.

Website www.general-security.gov.lb

Instagram https://www.instagram.com/dgsglb

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المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

مركز تبنين الإقليمي

المديرية العامة

مركز تبنين

مديرية ال

النبطية

جباع

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