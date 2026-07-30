إعادة فتح مركزي أمن عام جباع وتبنين أمام المواطنين

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اعلنت المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل وإستقبال طلبات المواطنين في دائرة امن عام النبطية - مركز جباع الاقليمي و مركز تبنين الإقليمي إعتباراً من 30-7-2026 الساعة الثامنة صباحاً.
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