إعادة فتح مركزي أمن عام جباع وتبنين أمام المواطنين

اعلنت عن إعادة تفعيل العمل وإستقبال طلبات المواطنين في دائرة امن عام - مركز الاقليمي و إعتباراً من 30-7-2026 الساعة الثامنة صباحاً.

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