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لبنان

بعد إقامة مراسم إستقبال رسميّة له.. الرئيس عون إجتمع مع اردوغان في أنقرة (فيديو)

Lebanon 24
30-07-2026 | 10:02
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بعد إقامة مراسم إستقبال رسميّة له.. الرئيس عون إجتمع مع اردوغان في أنقرة (فيديو)
بعد إقامة مراسم إستقبال رسميّة له.. الرئيس عون إجتمع مع اردوغان في أنقرة (فيديو) photos 0
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إجتمع رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، بنظيره التركيّ رجب طيب اردوغان، في القصر الرئاسيّ التركيّ، في أنقرة.
 
 
وأُقيمت مراسم إستقبال رسميّة للرئيس عون، قبل بدء إجتماعه مع اردوغان.
 
 
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وكان الرئيس عون وصل الى مطار انقرة العسكري عند الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم.

وكان في استقبال الرئيس عون في المطار وزير الطاقة والموارد الطبيعية -الوزير المرافق  الب ارسلان بيرقدار، نائب والي انقرة جم افشين اكباي، قائد حامية انقرة بالوكالة  العميد ايهان كالندر، نائب رئيس بلدية انقرة  فاروق كويلوغلو، والسفير اللبناني لدى تركيا منير عانوتي واركان السفارة اللبنانية.

ومن المطار، انتقل الرئيس عون والوفد المرافق الى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال اتاتورك، وكان في استقباله قائد الموقع المعروف ب" أنِت كابير" حيث تقدم بين ثلة من التشريفات التركية ووضع إكليلًا من الزهر ثم وقف دقيقة صمت  اجلالا لذكرى الراحل. 

بعد ذلك دون في السجل الذهبي الكلمة التالية:

"أقف اليوم امام نصب الرئيس مصطفى كمال اتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، لأسجل تحية اجلال لرجل جسّد ارادة شعب في بناء دولته من جديد، وحوّل الارض التي استرجعها بالتضحية، الى جمهورية قائمة على القانون والمؤسسات.

ان تجربة الرئيس اتاتورك، بما فيها من اصرار وثبات على الفكرة رغم كل الصعاب، تبقى مصدر إلهام لكل شعب يسعى الى بناء دولته الحقيقية، والشعب اللبناني الصديق للشعب التركي يرى في هذه التجربة مثالاً يحتذى لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، دولة العدالة والمساواة".

وسيقام الاستقبال الرسمي للرئيس عون وفقا لما هو معتمد لدى البروتوكول التركي في القصر الرئاسي بعد قليل حيث يستقبله الرئيس اردوغان.
 
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