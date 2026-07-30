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لبنان

من أنقرة.. أردوغان يعلن دعم لبنان وعون يؤكد: متمسكون بسيادتنا

Lebanon 24
30-07-2026 | 11:22
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من أنقرة.. أردوغان يعلن دعم لبنان وعون يؤكد: متمسكون بسيادتنا
من أنقرة.. أردوغان يعلن دعم لبنان وعون يؤكد: متمسكون بسيادتنا photos 0
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عُقد في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، بعد ظهر اليوم، اجتماعٌ ومؤتمر صحفي مشترك بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، تناول المستجدات الإقليمية، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
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وكان الرئيس عون قد وصل إلى القصر الرئاسي عند الساعة الخامسة مساءً، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية تخللها استعراض حرس الشرف وعزف النشيدين الوطنيين وإطلاق 21 طلقة مدفعية، قبل أن يعقد الجانبان اجتماعاً مغلقاً بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والسفير اللبناني لدى تركيا منير عانوتي.

أردوغان: دعم راسخ لسيادة لبنان واستعداد للمشاركة في حفظ الأمن

خلال المؤتمر الصحفي، جدّد الرئيس أردوغان تأكيد دعم أنقرة القوي والراسخ لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، مشيراً إلى أن لبنان سيكون في مقدمة الدول المستفيدة من الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعلن أردوغان استعداد بلاده للمشاركة في أي مبادرات تدعم الأمن وتضمن سيادة لبنان في مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل"، مؤكداً استمرار الدعم التركي للجيش اللبناني والقدرات المؤسساتية للدولة، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، والجاهزية للمساهمة في إعادة إعمار الجنوب. كما اعتبر أن تطور الحوار بين لبنان وسوريا يشكل خطوة مفيدة ومثمرة للبلدين، مجدداً تنديده بجرائم الحرب الإسرائيلية التي أسفرت عن آلاف الضحايا ونزوح نحو مليون شخص.

عون: متمسكون بالسيادة الحصرية وانسحاب الاحتلال وإعادة الإعمار

من جهته، شدد الرئيس جوزاف عون على أن الحرب الإسرائيلية، رغم ما خلفته من دمار وأوجاع، لم تكسر إرادة اللبنانيين المصممين على استعادة سيادة دولتهم وإعادة الإعمار وبناء مستقبل آمن.

وأكد عون التمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، وعودة النازحين، وتحقيق التعافي الاقتصادي، مع ضمان السيادة الحصرية للقوات الشرعية وحدها تحت مظلة "دولة واحدة وجيش واحد وقرار سيادي واحد"، مستشهداً بشعار أتاتورك "السلام في الداخل والسلام في العالم". ولفت عون إلى أن زيارته — كونه ثالث رئيس لبناني يزور تركيا خلال 70 عاماً — تأتي في لحظة فارقة لتأسيس مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك، مثمناً الدعم التركي المستمر للبنانيين وللجيش اللبناني.

واختُتمت الزيارة بمأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس أردوغان على شرف الرئيس عون والوفد المرافق، بحضور كبار المسؤولين والوزراء من الكادرين اللبناني والتركي.
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