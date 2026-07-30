الرئيس عون عاد الى بيروت مساء بعد زيارة رسمية الى انقرة ولقائه الرئيس اردوغان

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عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في التاسعة مساء اليوم إلى ، بعد زيارة رسمية إلى أنقرة اجرى خلالها محادثات مع الرئيس رجب طيب اردوغان، تناولت الأوضاع العامة في والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات.وكان اعرب خلال المحادثات مع الرئيس اردوغان التي شارك فيها التركي هاكان فيدان، عن شكره على الحفاوة التي لقيها في الزيارة، مقدّراً الدور الذي تلعبه تركيا كقوة اقليمية، اضافة إلى العلاقات المتينة بين البلدين، فضلاً عن اهمية التعاون في مجالات الإعمار والطاقة والنفط .وشدد الرئيس عون على ان زيارته إلى انقرة، والزيارة التي قام بها قبل أيام رئيس الدكتور نواف سلام، تعكسان الانتقال من الصداقة الراسخة بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية، شاكراً وقوف تركيا الدائم الى جانب لبنان، لاسيما خلال الأزمات التي مر بها، والمساعدات التي قدمتها الى ، ومشاركتها في عداد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل).وأكد الرئيس عون على ان لتركيا علاقات واسعة تمكّنها من لعب دور ريادي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية، خصوصاً ان لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الحروب. وعرض المعطيات المتصلة بصيغة الاطار التي تم التوصل اليها في مفاوضات ، لافتاً إلى ان ما تقوم به اسرائيل من تدمير وجرف للقرى التي تحتلها، واستهداف المدارس ودور العبادة والمدافن والاماكن الاثرية، انتهاك صريح للأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية ولصيغة الاطار التي تم الاتفاق عليها برعاية اميركية .وتناول الرئيس عون المجالات التي يمكن لتركيا المساعدة فيها، لاسيما تدريب الجيش اللبناني وتقديم تجهيزات، إضافة إلى الهبة التي سبق ان أعلنت عن استعدادها لتقديمها وهي عبارة عن بيوت جاهزة، للمساعدة على عودة النازحين إلى قراهم . وتناول البحث التعاون في الاستثمار في مجالات الكهرباء والنفط والبنى التحتية والنقل الجويرحب الرئيس اردوغان بالرئيس عون منوهاً بمواقفه الوطنية وبالقرارات الجريئة التي اتخذها منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، معتبراَ انه في ظل قيادته، فإن الفرص متاحة لاعادة الإشراق إلى لبنان. واكد الرئيس اردوغان تصميم بلاده على دعم لبنان في المجالات كافة، وذلك لتحقيق القرارات المتخذة لتعزيز سيادته على ارضه وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ، مؤكداً ان صيغة الاطار تشكل مدخلاً أساسياً لإنهاء الحرب وعودة الاستقرار إلى لبنان عموماً والجنوب خصوصاً .وابدى الرئيس التركي استعداد بلاده للمساعدة في اي مجال يطلبه لبنان ، داعياَ إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وتفعيل اللجان المشتركة والتنسيق لإشراك لبنان في مشاريع مشتركة في مجال سكك الحديد والموانىء .وفي ختام المحادثات، وجّه الرئيس عون دعوة إلى الرئيس اردوغان لزيارة لبنان، فشكره الرئيس التركي واعداً بتلبيتها .