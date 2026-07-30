حرب ترامب المفتوحة من دون معوقات

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فحتى لو تركت مجريات الحرب مفاعيلها على نتائج الانتخابات النصفية، فإن الأمر يعطى أهمية أكثر مما يحتمل على مستوى قدرته على الاستمرار في ممارسة صلاحياته كما يراها، وفي مواصلة الحرب مع .والواقع أن لن يقبل بأن تفرض إيران سيطرتها على مضيق هرمز. وينسحب الواقع غير السلبي على الوضع الداخلي للرئيس الأميركي، إذ لم تعد هناك معارضة تذكر للحرب على إيران ولا لمفاعيلها، فيما أسواق المال في وول ستريت لا تتفاعل سلباً مع استمرار الحرب، والأميركيون تأقلموا وتكيفوا مع الارتفاع المحدود لأسعار النفط، وتبدو الولايات المتحدة مرتاحة أكثر بعد سيطرتها على فنزويلا ووضع اليد على النفط فيها، في الوقت الذي باتت تصدر الغاز إلى دول شرق آسيا.كل هذه العوامل تجعل ترامب، وفق المصادر، مرتاحاً أكثر في إدارته المعركة على إيران من دون موانع أو محاذير بالنسبة إليه، مما يجعل اتجاه مسؤولين إيرانيين إلى استنزاف الولايات المتحدة في الحرب الدائرة ضدها أقرب إلى لحس المبرد منه إلى أي أمر واقع آخر.هذه الإطالة المفتوحة على زمن غير محدد لانتهاء الحرب قريباً، يُخشى أن تحمل مخاطر كبيرة بالنسبة إلى ، حتى لو أنه سلك طريقه مستقلاً إلى إنهاء الحرب على أرضه عبر مفاوضات مباشرة مع ، على خلفية استمرار تأثير الحرب الأميركية - عليه وعدم حتمية خروجه من فلكها.والحال أن الرسالة التي وجهها " " في استهداف آلية إسرائيلية في الجنوب قبل يومين، تصب في إطار تأكيد استمرار إيران في توظيف ورقة الحزب، على رغم حذرها أخيراً من استهدافات إسرائيلية تصيبه. يضاف إلى ذلك استحقاق الانتخابات وحساباتها الداخلية، وهو ما يرخي بظلاله على احتمالات تقدم الانسحاب من الجنوب بالسرعة التي يحتاج إليها لبنان.