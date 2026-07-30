بغداد سعت ترتيب لقاء بين "الحزب" والأميركيين

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كتب عماد مرمل في" الجمهورية": كرر مرّات عدة استعداده لمحاورة " ". فهل جرت محاولة فعلية لجمع الطرفين؟ وهل من ظروف مؤاتية أصلاً لشيء من هذا القبيل؟الوسيلة وفق مفهوم ترامب لا تبرّر الغاية وحسب، وإنما هي في خدمة الغاية كلياً، ولا توجد أي ضوابط لاستخدامها إذا كان من شأنها أن تحقق الغرض المنشود.وبمعزل عن نيات ترامب وحساباته، تفيد المعلومات أن بغداد سعَت أخيراً، وقبل موجة التصعيد الجديدة التي ضربت المنطقة، إلى جمع الحزب والأميركيين في لقاء مباشر على أراضيها وتحت رعايتها، خصوصاً أن رئيس الوزراء العراقي الزبيدي كان قد التقى ترامب قبل مدة قصيرة، واجتمع مع وفد من الحزب عشية توجهه إلى . وقد اقترح أحد المسؤولين العراقيين على "حزب الله" استضافة حوار بينه وبين واشنطن، إلا أن الاقتراح قوبل في الضاحية الجنوبية لبيروت بالرفض لسببين: الأول مبدئي ويتصل بنظرة الحزب إلى الإدارة الأميركية وانعدام الثقة فيها كلياً، والثاني سياسي، ومرتبط بقرار كان قد اتخذه السيد الشهيد حسن نصرالله، ولا يزال الحالي الشيخ نعيم قاسم متمسكاً به ويقضي بتفويض التفاوض مع عند الحاجة، وهذا ما حصل بالفعل في مراحل عدة من قبل (حرب 2006، الحدود البحرية).وربطاً بهذه المعادلة المنجزة، تردّ قيادة الحزب على أي دعوة إلى محاورة الأميركيين بالآتي: "عليهم أن يراجعوا الرئيس ، فهو يمثلنا ويتكلم باسمنا".