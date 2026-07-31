حزب الله يحشد على الحدود مع سوريا؟!

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قال مصدر أمني إن الأخبار السارية في عن تحشيد لحزب الله بالآليات والعتاد، وحتى إنشاء تحصينات ودشم على الحدود - في منطقتي والقصر المحاذيتين للحدود اللبنانية - السورية، غير صحيحة.وقال:كل التقارير الأمنية الآتية من الحدود لا تشير إلى هكذا أعمال، كما أن الرادارات وأبراج المراقبة في تلك المنطقة لم تسجل شيئاً من هذا الانتشار الذي تحدثت عنه تقارير في وسائل إعلام خارجية.ورجح المصدر الأمني، بل أكد، أنه من الممكن أن يكون قد نشر عدداً كبيراً من العناصر في القرى المحاذية للحدود، وحتى في المنازل، بصفة “كشافين ومراقبين”، من أجل متابعة تحركات والأمن العام داخل ، لكي يبقى على اطلاع إن كان التواجد طبيعياً أو حشداً عسكرياً لمهمة ما، حيث إن للحزب هواجس في تلك المنطقة التي تحتوي على الكثير من مراكزه وأنفاقه ومخازنه.وختم المصدر بأن انتشار الجيش على هذه الحدود بطريقة واسعة كفيل بعدم وقوع أي اشتباك.